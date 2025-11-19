Falten dos dies per al derbi
Pepelu viurà un partit “especial” com a valencianista
El migcampista de Dénia opina que el partit entre el València i el Llevant serà similar al que es va viure l’abril de 2022, “molt igualat”
Pascu Calabuig
València i Llevant tornaran a viure el derbi del Cap i Casal… 1.300 dies després. Eixe és el temps que ha transcorregut des de l’últim xoc, disputat el 30 d’abril de 2022, entre els dos equips, en Primera Divisió, també, com en la nit d’este divendres, en l’estadi de Mestalla. Llavors, un jugador hui valencianista portava la samarreta granota: José Luis García Vayá, Pepelu.
Criat en el Llevant UE, equip del qual va ser una de les joies de la corona, l’afició llevantinista no va entendre que l’estiu de 2023 fera rumb al veí, a l’etern rival en la ciutat.
Entrevistat en VCF Radio, Pepelu no entra en detalls, però afirma que espera el partit amb “moltes ganes”. “És molt especial per tot el que significa. És un partit diferent per a la ciutat, per a mi, estic amb moltes ganes que arribe el dia”, indica. L’1-1 del 30 d’abril de 2022, amb el Llevant lluitant per una supervivència en la Lliga que, fet i fet, no va aconseguir, va ser el seu “primer i únic derbi en Primera amb el Llevant”.
“Recorde un partit molt igualat. Nosaltres buscàvem la salvació i vam intentar guanyar de totes les formes, va ser un derbi en tots els sentits, va estar molt bé”, reflexiona hui sobre aquell partit.
Vaticina un derbi igualat
“Espere un partit igualat. El Llevant és un bon equip i competix bé. Un derbi és diferent de la resta dels partits. Hi haurà molta disputa, hem de tindre la compostura que requerix el partit i portar-lo al nostre terreny potenciant les nostres virtuts”, analitza el migcampista alacantí de 27 anys.
Respecte a la situació en la classificació dels dos equips —el València amb un punt més que el Llevant, que està immers en zona de descens—, el jugador considera que no es pensarà en la taula durant el joc.
“Els dos estem en llocs semblants. No pensarem en la classificació, sinó a guanyar el derbi. Hem de ser el València del dia del Betis, ser ofensius, valents i buscar el partit”, va afirmar quant a l’estratègia futbolística a seguir.
VCF, objectiu sumar 3 punts
Un objectiu, el d’aconseguir els tres punts en la Lliga per fi després de més de dos mesos sense fer-ho, per al qual a Pepelu li fa l’efecte que l’ajuda de l’afició serà clau. “Sempre ho diem, Mestalla és diferencial. En dies grans, com un derbi, a més, ho serà des de l’inici. Al rival li ha d’intimidar un poc. Estem molt agraïts a la nostra afició i tenim la intenció de donar-los un triomf”, va assenyalar.
El Llevant no sap el que és guanyar a Mestalla, un estadi en el qual li ha anat especialment malament, encara que Pepelu creu que és una cosa generalitzada en el futbol espanyol. “Este és un camp complicat per a tots, no només per a ells. S’ha demostrat històricament, i aquell dia de l’1-1 en 2022 també ho va ser per al Llevant”, va concloure.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia
- Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers
- Més de 3.700 aspirants es presenten per a cobrir 119 places convocades per l’empresa pública Vaersa
- Per l’Horta denuncia que el desviament de la Saleta destruirà 150.000 m² d’horta protegida
- Pérez Llorca reapareix en “mode president” després de ser triat per Feijóo