Pérez Llorca registra la seua candidatura en les Corts, però nega haver firmat un pacte amb Vox
Mazón i Catalá firmen el document del nou aspirant a la presidència de la Generalitat al costat de la resta de diputats
El relleu de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat ja està més a prop. El PPCV ha registrat este dimecres, en l’últim dia del termini en les Corts, la candidatura de Juanfran Pérez Llorca. Això no obstant, l’aspirant i protagonista ha negat que tinga un acord ja fet amb Vox. “Em presente sense haver firmat cap pacte de govern”, ha assegurat, remarcant que es veu “capacitat” per a arribar a un pacte amb els voxistes, en qui ha vist, en les seues reunions, “responsabilitat” i “cordialitat”. “Si no fora així, no m’haguera presentat”, ha afegit.
La Sala Vinatea de les Corts ha acollit el primer acte no oficiós de Pérez Llorca com a aspirant a la Generalitat. Allí han estat 38 dels 40 diputats que té la formació en la cambra autonòmica, amb les absències de l’actual cap del Consell, Carlos Mazón, i l’alcaldessa de València, María José Catalá, amb qui l’aspirant s’havia reunit una hora abans, en un missatge clar en clau interna. De fet, l’absència dels dos no s’ha notat en la candidatura, ja que els dos l’han rubricada com la resta de representants del PP.
Eixe suport ha sigut un dels motius que ha esgrimit en les seues primeres declaracions com a presidenciable. “Em presente perquè he rebut l’encàrrec del meu partit, perquè he comptat amb el suport de tots els diputats del meu grup i sent el suport de tot el PPCV”, ha explicat, al mateix temps que ha afegit que li correspon al PP, “per responsabilitat”, presentar un candidat a la presidència. “Em sent capacitat per a traure això avant”, ha expressat.
El paper oficial amb el seu nom ha acabat a les 11:38 hores en el registre de la cambra autonòmica, la qual cosa activa un compte arrere per al ple d’investidura, que hauria de celebrar-se la setmana que ve. La data més probable, que es fixarà en una junta de síndics que se celebrarà este dijous, és el dimecres que ve, una vegada se celebren els Premis Jaume I. Legalment han de passar entre tres i set dies hàbils per a poder celebrar este ple d’investidura.
És en eixe procés en el qual ha assegurat que està treballant Pérez Llorca, que, malgrat presentar el seu nom com a candidat, ha indicat que no té encara un pacte per a rebre el suport dels 13 diputats de Vox. “Em presente sense haver firmat cap pacte de govern”, ha explicat. Però això no significa que veja l’acord llunyà. El candidat del PPCV ha assegurat que en les seues converses amb Vox ha vist “cordialitat” i “sentit de la responsabilitat”.
