El port instal·la panells solars transitables
Es tracta d’una prova pilot emmarcada en el projecte europeu Renewport que impulsa la transició energètica i la generació d’energia renovable en els ports mediterranis
La Fundació Valenciaport ha posat en marxa, en el port de València, una innovadora prova pilot que consistix en la instal·lació de panells solars que poden ser xafats i utilitzats com a part del paviment. Esta iniciativa forma part del projecte europeu Renewport, centrat a impulsar la transició energètica dels ports mediterranis.
L’objectiu d’esta prova, segons ha informat en un comunicat, és demostrar que esta mena de panells fotovoltaics, integrats directament en zones de pas, poden generar energia neta sense ocupar espai addicional. En total s’han col·locat 26 panells solars transitables, que sumen una superfície pròxima als 30 m² i una potència instal·lada de 5,2 kWp.
Grandària
Els panells, d’un metre per un metre i 34 mil·límetres de grossària, s’han instal·lat en la vorera d’accés a l’aparcament principal de l’Autoritat Portuària de València (APV). Són “totalment segurs per a l’ús per als vianants: complixen amb la normativa UNE d’antilliscament i estan dissenyats per a suportar el pas continu de persones. Cada unitat té una potència pic de 200 W, amb una tensió de 47 V i una intensitat de 5,8 A”.
L’energia que produïsquen es canalitzarà a través d’un inversor Huawei de 10 kW, que subministrarà electricitat als edificis pròxims de l’APV, principalment per a il·luminació i climatització. Esta instal·lació “suposa un pas avant respecte a un primer prototip desenrotllat en 2021, situat en el dic nord del port de València, que tenia una potència inferior (1 kWp) i una superfície de 6 m²”.
Pilot
A partir d’este pilot, “està previst analitzar els resultats que es vagen tenint, quant a producció d’energia i manteniment de l’equipament. A més, es preveu elaborar un estudi per a conéixer el potencial de desenrotllament que esta tecnologia podria tindre en el port de València, a fi d’analitzar també les opcions d’integració i de connexió amb la xarxa existent en el port i fer una avaluació econòmica i ambiental”.
