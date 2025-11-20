Baldoví: “No em consta una moció de censura a Torrent”
El síndic de Compromís considera “legítim” desbancar PP-Vox, però assegura que “no hi ha res sobre la taula”
El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha sigut hui menys contundent que Joan Mascarell, mà dreta de la líder socialista, Diana Morant, respecte a la moció de censura que negocia l’oposició de Torrent. Baldoví considera “legítim” utilitzar la ferramenta de la moció de censura per a desbancar PP-Vox, però ha afirmat que “no em consta que a Torrent hi haja res”.
El diputat autonòmic ha assegurat que “no em consta que a Torrent hi haja ara res. Qualsevol possibilitat de llevar un govern de PP-Vox és absolutament legítim”.
Cal recordar que l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha instat, este matí, Diana Morant, secretària general dels socialistes valencians, i Joan Baldoví, síndic de Compromís en les Corts, a pronunciar-se sobre la moció de censura que PSPV, Compromís i el regidor no adscrit Guillermo Alonso del Real tenen perfilada.
La mandatària del PP ha recriminat als dos dirigentres d’esquerres que “no hagen dit res al respecte” del pla per a “desbancar” de l’alcaldia el Govern de PP i Vox “a canvi de butaques”, sense “importar-los Torrent, ni treballar per la reconstrucció”. Folgado va assegurar que “no crec que puga veure Pedro Sánchez o Joan Baldoví pactant amb un trànsfuga de Vox”, i va recalcar “les dos coses, trànsfuga i exregidor de Vox”, per la qual cosa va demanar “serietat i respecte per a Torrent”.
