Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baldoví: “No em consta una moció de censura a Torrent”

El síndic de Compromís considera “legítim” desbancar PP-Vox, però assegura que “no hi ha res sobre la taula”

Joan Baldoví

Joan Baldoví / Rober Solsona/EP

Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha sigut hui menys contundent que Joan Mascarell, mà dreta de la líder socialista, Diana Morant, respecte a la moció de censura que negocia l’oposició de Torrent. Baldoví considera “legítim” utilitzar la ferramenta de la moció de censura per a desbancar PP-Vox, però ha afirmat que “no em consta que a Torrent hi haja res”.

El diputat autonòmic ha assegurat que “no em consta que a Torrent hi haja ara res. Qualsevol possibilitat de llevar un govern de PP-Vox és absolutament legítim”.

Cal recordar que l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha instat, este matí, Diana Morant, secretària general dels socialistes valencians, i Joan Baldoví, síndic de Compromís en les Corts, a pronunciar-se sobre la moció de censura que PSPV, Compromís i el regidor no adscrit Guillermo Alonso del Real tenen perfilada.

La mandatària del PP ha recriminat als dos dirigentres d’esquerres que “no hagen dit res al respecte” del pla per a “desbancar” de l’alcaldia el Govern de PP i Vox “a canvi de butaques”, sense “importar-los Torrent, ni treballar per la reconstrucció”. Folgado va assegurar que “no crec que puga veure Pedro Sánchez o Joan Baldoví pactant amb un trànsfuga de Vox”, i va recalcar “les dos coses, trànsfuga i exregidor de Vox”, per la qual cosa va demanar “serietat i respecte per a Torrent”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents