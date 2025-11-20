La crisi de l’automòbil agreuja el dèficit del comerç exterior valencià fins als 135 milions d’euros
La caiguda de les vendes internacionals en partides clau com els cotxes o la ceràmica, sumada a l’alça de les importacions, castiga el balanç de l’autonomia fins a setembre
La Comunitat Valenciana, territori històricament exportador, continua veient com la seua balança comercial en l’exterior es clevilla davant del mal moment que viuen l’automòbil o la ceràmica. Eixa és la conclusió que s’extrau de l’últim informe de Comerç Exterior que ha donat a conéixer, este dijous, la Direcció Territorial de Comerç a València, que assenyala com la diferència entre les exportacions i les importacions valencianes de gener a setembre va arribar als 135,9 milions d’euros a favor de les segones. Una realitat explicada tant per l’auge de les compres a l’estranger —que, en estos tres primers trimestres de l’any, va pujar quasi un 6 % fins a fregar els 28.000 milions d’euros— com pel lleuger augment de les vendes internacionals (d’un 0,3 %, fins als 27.814 milions d’euros), llastrades estes pel mal moment d’algunes activitats essencials.
Les caigudes en sectors clau
En concret, l’automoció és la partida que major colp està patint. La crisi en la qual s’emmarca Ford Almussafes —una planta que ha arribat a fabricar 440.000 cotxes a l’any, però que este 2025 tancarà amb menys de 100.000 unitats acoblades— provoca que les exportacions d’este sector s’hagen reduït fins a un 17,5 % en relació amb el mateix període de l’any passat, quedant-se en els 3.162 milions d’euros. Un enfonsament que no només es dona en les vendes a l’estranger dels vehicles (-11,9 %), sinó especialment en els components fabricats per una indústria auxiliar la penetració de la qual en eixos mercats internacionals s’ha reduït més d’un 36 % este 2025 i es queda en els 557 milions d’euros.
No obstant això, l’automoció no és l’única partida important que patix. Dins de les semimanufactures no químiques, en la ceràmica també s’aprecia una caiguda de vendes en l’exterior de més d’un 1 %, quedant-se en els 2.646 milions d’euros. L’única gran notícia, com és habitual, la deixa l’exportació de fruites i hortalisses, que puja un 8,7 %, fins als 4.435 milions d’euros.
En l’altre extrem, són justament les importacions d’este sector alimentari les que més estan tirant, quant a compres, en els mercats internacionals. No en va, respecte als nou primers mesos de 2024, les empreses valencianes van comprar fruites, hortalisses i llegums per valor de 1.577 milions d’euros, un 28,7 % més que fa un any. En eixos augments també resulten significatives les importacions a l’alça de matèries primeres (21,4 %), els béns de consum durador (8,5 %) o els béns d’equip (7,7 %).
Distribució geogràfica
Però, a on està venent i comprant més la Comunitat en este 2025? En l’apartat exportador, l’auge de mercats com Alemanya o Portugal està compensant la caiguda d’altres socis prioritaris com Itàlia (12,8 %), el Regne Unit (3,6 %) o França (0,7 %). Fora del continent europeu, resulta cridanera la diferència entre la Xina —a on les vendes de productes valencians pugen un 41,8 %, fins a superar els 500 milions d’euros— i els Estats Units, país en el qual els vaivens duaners aplicats per Donald Trump estan generant una baixada exportadora del 6,4 % fins a setembre.
Pel que fa a importacions, resulta destacat també que s’eleven les compres de productes xinesos fins a un 10,8 % i ja freguen els 5.000 milions d’euros de valor, així com l’auge a doble dígit de les adquisicions procedents de Turquia o Egipte, dos dels principals competidors de la Comunitat en un producte essencial com són els cítrics.
