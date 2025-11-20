La Diputació injecta més de 450.000 € per a millorar els trinquets d’Alginet i Alberic
La corporació provincial aprova una subvenció en espècies per valor de quasi 600.000 euros destinada a millorar el camí entre Antella i Sumacàrcer
El ple de la Diputació de València va aprovar, ahir, una inversió de 755.528 euros perquè tres municipis milloren els seus trinquets. Alginet, amb 282.998 euros, i Alberic, amb 172.530, així com la Pobla de Vallbona (300.000 euros) seran les localitats beneficiàries d’estes inversions que s’emmarquen en el pla de trinquets que, amb una dotació de huit milions d’euros, està possibilitant la rehabilitació d’estes infraestructures necessàries per a la pràctica de l’esport autòcton valencià.
Estes subvencions se sumen als més de 3,1 milions aprovats anteriorment per a millorar els trinquets de Massamagrell (399.572 euros), Carlet (399.572 euros), el Genovés (175.223 euros), Guadassuar (400.000 euros), Simat de la Valldigna (400.000 euros), Bétera (400.000 euros), Xeraco (400.000 euros), l’Eliana (255.000 euros), la Llosa de Ranes (138.000 euros) i Canals (50.000 euros), així com el carrer de la Pilota d’Ontinyent (150.000 euros).
PSPV i Compromís hi van votar en contra perquè consideren que estes ajudes estan donades “a dit”. El diputat de Compromís, Josep Riera, va esgrimir que este pla “no té bases clares i transparents perquè tots els municipis s’hi puguen acollir en igualtat de condicions”. En la mateixa línia, el portaveu socialista, Carlos Fernández Bielsa, va reclamar “transparència i informes” en el pla.
Per contra, la diputada d’Hisenda, Laura Sáez, va insistir que “s’ha parlat amb la Federació de Pilota, que és qui ha fixat les prioritats atenent les necessitats i criteris objectius, que són clars”. “La nostra intenció és que les inversions s’executen i que els ajuntaments no hagen de retornar la inversió, com passava abans”, va advertir Sáez.
Tots els clubs federats de la província van rebre un qüestionari el març de 2024 per a disposar d’una visió global sobre la qual poder actuar i prendre decisions. En funció de criteris com el volum d’activitat, les hores que empra cada escola i cada club de pilota, les modalitats practicades o l’activitat professional, s’han establit tres tipologies de trinquets o espais de la pilota. Els considerats de prioritat u poden rebre una subvenció de fins a 400.000 euros; els de prioritat dos, 300.000 euros; i els de prioritat tres poden rebre fins a 200.000 euros per a finançar els seus projectes.
D’altra banda, s’ha aprovat una subvenció en espècie valorada en més de 585.000 euros per a l’Ajuntament d’Antella, que consistix en la millora del camí a Sumacàrcer. La via està catalogada com a camí d’interés territorial per l’Àrea de Carreteres de la Diputació.
