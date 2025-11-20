Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista
Diverses entitats lamenten que, en portes del Dia de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, no s’haja citat el màxim òrgan de representació i defensa de la igualtat
El Consell Valencià de les Dones constituïx el principal espai de representació i defensa de la igualtat, així com de promoció dels drets i interessos de les dones a la Comunitat Valenciana. Diverses representants d’entitats que integren este òrgan han elaborat un comunicat en el qual consideren incomprensible que el Consell Valencià de les Dones, com a principal via de participació, no haja sigut convocat per a analitzar la realitat de la violència sobre les dones a la Comunitat Valenciana, detectar carències i proposar mesures de millora. I exigixen la seua convocatòria immediata a la presidenta d’este òrgan i vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. “Que convoque amb urgència l’òrgan i facilite la informació relativa als recursos, pressupostos i mecanismes de prevenció i protecció existents”, assenyalen entitats com Alanna, Consell Dones Joves, Associació Por Ti Mujer, Associació E-Mujeres, Federació Dones Progressistes, Xateba, CCOO-PV i UGT-PV, organitzacions firmants de la sol·licitud.
Les xifres d’un flagell social
Recorden, a més, que la “violència masclista és una conseqüència directa de la desigualtat, que nega a les dones el seu dret més fonamental: el dret a la vida”. “Les xifres de víctimes mortals continuen sent inacceptables en una societat que aspira a garantir el futur i la seguretat de les dones. En 2025, la xifra oficial de víctimes mortals en l’àmbit estatal ha sigut de 38 dones i tres menors”, expliquen en el seu comunicat. I recorden que, en 2024, “la Comunitat Valenciana va ser la quarta autonomia amb més víctimes mortals i que va haver-hi prop de 30.000 denúncies”. “Resulta especialment alarmant que la Generalitat no haja implementat un nou pla de lluita contra la violència, atés que l’anterior va expirar en 2022”, subratllen.
Negacionisme d’ultradreta
Les entitats mostren la seua profunda indignació per la falta de contundència i l’assumpció de mesures contra els drets de les dones, davant de la difusió de discursos negacionistes i falsos promoguts per la ultradreta, que neguen l’existència d’una violència específica contra les dones per la seua condició. Esta actitud suposa un greu retrocés en el reconeixement i la protecció de les víctimes de violència de gènere.
Les citades entitats sol·liciten, així mateix, que s’informe sobre les previsions per a l’aprovació del II Pacte valencià contra la violència masclista. Finalment, insten l’Administració a complir els estatuts del Consell mitjançant l’elecció de la segona vicepresidència, que ha de recaure en una representant de les entitats amb vocalia, tal com establix la normativa vigent. L’incompliment d’este requisit suposaria, segons consideren, un minvament considerable del paper representatiu d’este òrgan de participació.
