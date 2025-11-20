Futbol | Agressió verbal
Un exjugador del València denuncia insults homòfobs
Nacho Ruiz va assenyalar ofenses per part de la graderia de Quintanar del Rey
Per desgràcia, en el món del futbol continua havent-hi, cada cap de setmana, energúmens en les graderies que taquen el nom de l’esport i que danyen seriosament la imatge de les aficions amb comportaments inacceptables. Esta setmana ha sigut a Quintanar del Rey, en un partit entre el CD Quintanar i la UB Conquense, quan des de la graderia local es van proferir, de manera reiterada, insults de caràcter homòfob contra Nacho Ruiz, futbolista de l’equip de Conca, tal com explica el jugador.
“Des que va començar el partit ja van començar amb els insults que vaig posar en xarxes socials, com ‘filla de puta’, ‘femenina’, ‘pobra de la teua mare que no té un home, sinó una xiqueta’… Això és el que vaig rebre durant el partit”, denunciava amb fermesa l’exjugador del planter del València CF, que, després de huitanta minuts escoltant esta sèrie d’insults, va decidir respondre llançant un irònic bes a la graderia local.
El futbolista, que estudia, juntament amb l’AFE, denunciar estos fets davant de la justícia ordinària, va explicar en sala de premsa que “futbolísticament no l’afecta”, però que són actes “que no han d’ocórrer en ple segle XXI i crec que estes persones no haurien de continuar venint als camps de futbol, que són per a animar i gaudir”, assenyalava.
Pel que respecta al rival, el seu president ha demanat ajuda per a localitzar els autors dels insults i procedir a la seua sanció, ja que estos estadis no tenen càmeres per a detectar-los.
