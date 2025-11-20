La Generalitat incorpora metodologies moleculars per a protegir entorns naturals, la qualitat de l’aigua i contra episodis de contaminació
Martínez Mus subratlla el paper clau de la genòmica ambiental “per a detectar amenaces invisibles i millorar la gestió dels ecosistemes”
El vicepresident segon per a la Recuperació, Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha subratllat l’aposta de la Generalitat per les tècniques de genòmica ambiental per a reforçar la protecció d’entorns naturals, la qualitat de l’aigua i la resposta davant d’episodis de contaminació. Es tracta d’una ferramenta estratègica per a anticipar riscos, dissenyar polítiques més precises i orientar les decisions públiques amb una base científica més sòlida.
Martínez Mus ha participat en la segona edició de la Jornada de Genòmica Ambiental, una trobada que, segons ha assenyalat, “torna a situar la Comunitat Valenciana en el centre del coneixement, la innovació i la protecció del territori a través de la ciència més avançada”. A l’acte ha assistit també el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco. Durant la seua intervenció, el vicepresident ha subratllat que esta disciplina, capaç d’analitzar la petjada genètica present en l’aigua, l’aire i el sòl, obri “una finestra sense precedents a la salut dels nostres entorns per a reforçar la protecció d’entorns naturals, la qualitat de l’aigua i la resposta davant d’episodis de contaminació”, la qual cosa permet avaluar l’impacte real d’actuacions sobre els ecosistemes i millorar l’eficàcia de les polítiques ambientals.
Anticipar-se a la contaminació
Martínez Mus ha destacat que l’adopció de noves ferramentes genòmiques permet a la Generalitat anticipar-se davant d’esdeveniments de contaminació, disposar d’informació més completa per a prioritzar inversions, optimitzar recursos mitjançant una detecció més precisa de focus contaminants, així com reforçar el compliment de directives europees.
“Durant dècades, hem treballat amb anàlisis tradicionals imprescindibles, però hui completem eixa mirada amb una enorme potència predictiva. A on abans observàvem símptomes, ara detectem causes; a on abans arribàvem tard, ara podem avançar-nos”, ha afirmat.
Aplicació en l’Albufera tenyida de roig
El vicepresident segon ha recordat que esta tecnologia ja ha tingut aplicacions rellevants, com la investigació de l’episodi que va tenyir de roig les aigües del llac de l’Albufera, a on l’anàlisi genòmica va permetre descartar toxicitat i comprendre el fenomen amb més precisió. “Per tot això, la integració progressiva de la genòmica ambiental és una prioritat per a la Generalitat”, ha emfatitzat.
Martínez Mus ha assenyalat que el desplegament d’esta disciplina exigix avançar en diversos reptes: harmonització de protocols, formació especialitzada, consolidació d’infraestructures moleculars, adaptació normativa i una millor coordinació amb organismes estatals i europeus. “Volem que estos avanços es traduïsquen en ferramentes reals de gestió com indicadors, sistemes d’alerta primerenca, dades obertes i mecanismes més eficients de conservació”, ha afegit.
El vicepresident ha defés que la genòmica ambiental no només protegix la biodiversitat, sinó que impulsa l’economia del coneixement, la millora de la gestió de l’aigua i el desenrotllament d’infraestructures verdes. “Continuarem donant suport a la investigació i la transferència de coneixement que ens ajuden a prendre decisions més intel·ligents per a protegir el nostre territori”, ha conclòs.
