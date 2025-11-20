Sagra registra un sisme de 2,2 graus de magnitud
L’epicentre s’ha situat a 9 quilòmetres de profunditat i prop del riu Girona
És l’octau terratrémol superior a 1,5 graus registrat a la Marina Alta de l’inici de l’any ençà
Rafa Jover
La terra ha tornat a tremolar a la Marina Alta. El municipi de Sagra, en l’interior de la comarca, ha registrat, esta matinada passada, un sisme de 2,2 graus de magnitud en l’escala Richter, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional.
El moviment sísmic s’ha registrat a les 0:41 hores de la matinada de hui, dijous, en el sud-est del nucli urbà de Sagra, amb epicentre a 9 quilòmetres de profunditat, en una zona pròxima al riu Girona.
Intensa activitat sísmica a la tardor
Es tracta de l’octau sisme, superior a 1,5 graus de magnitud, que es registra en la comarca de la Marina Alta. Els anteriors van tindre lloc a Ondara (12 d’abril), de 2,3 graus; els Poblets (1 d’octubre), d’1,8 graus; litoral de Moraira (5 i 27 d’octubre), de 2,1 i 2,0 graus, respectivament; la Vall d’Alcalà (12 i 24 d’octubre), de 2,0 i 1,6 graus, respectivament; i Castell de Castells (24 d’octubre), d’1,6 graus de magnitud. Set d’estos tremolors s’han donat a la tardor.
Cap d’estos terratrémols ha causat danys. La major part de la població tampoc els nota. Només els veïns més sensibles perceben el tremolor.
Pel que respecta a la província d’Alacant, són 86 els moviments registrats per l’IGN de l’inici de l’any ençà.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
- À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers
- Mor als 73 anys el director i crític de cine valencià Antonio Llorens