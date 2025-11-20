Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sagra registra un sisme de 2,2 graus de magnitud

L’epicentre s’ha situat a 9 quilòmetres de profunditat i prop del riu Girona

És l’octau terratrémol superior a 1,5 graus registrat a la Marina Alta de l’inici de l’any ençà

L’epicentre s’ha situat prop del riu Girona, en el terme municipal de Sagra / Institut Geogràfic Nacional

Rafa Jover

Sagra

La terra ha tornat a tremolar a la Marina Alta. El municipi de Sagra, en l’interior de la comarca, ha registrat, esta matinada passada, un sisme de 2,2 graus de magnitud en l’escala Richter, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional.

El moviment sísmic s’ha registrat a les 0:41 hores de la matinada de hui, dijous, en el sud-est del nucli urbà de Sagra, amb epicentre a 9 quilòmetres de profunditat, en una zona pròxima al riu Girona.

Intensa activitat sísmica a la tardor

Es tracta de l’octau sisme, superior a 1,5 graus de magnitud, que es registra en la comarca de la Marina Alta. Els anteriors van tindre lloc a Ondara (12 d’abril), de 2,3 graus; els Poblets (1 d’octubre), d’1,8 graus; litoral de Moraira (5 i 27 d’octubre), de 2,1 i 2,0 graus, respectivament; la Vall d’Alcalà (12 i 24 d’octubre), de 2,0 i 1,6 graus, respectivament; i Castell de Castells (24 d’octubre), d’1,6 graus de magnitud. Set d’estos tremolors s’han donat a la tardor.

Cap d’estos terratrémols ha causat danys. La major part de la població tampoc els nota. Només els veïns més sensibles perceben el tremolor.

Pel que respecta a la província d’Alacant, són 86 els moviments registrats per l’IGN de l’inici de l’any ençà.

