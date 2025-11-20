La Universitat de València i Tavernes de la Valldigna estretixen llaços
La ciutat acollirà, l’abril de 2026, unes jornades sobre el territori com a primer pas per a una col·laboració més estable
Josep Camacho
El Govern de Tavernes de la Valldigna ha arribat a un acord amb la Universitat de València (UV) per a impulsar la Universitat de Primavera. Una primera edició que s’organitzarà després de mesos de negociacions entre les parts i que se celebrarà en la ciutat l’abril de 2026. L’alcaldessa, Lara Romero, va abordar este tema amb el gerent de la Universitat de València, Juan Vicente Climent.
La iniciativa, segons van informar fonts municipals, naix per a convertir Tavernes “en un espai de trobada, reflexió i aprenentatge, en què els eixos temàtics giraran entorn de la llengua, la història i la cultura de la Valldigna, reivindicant el patrimoni i la identitat col·lectiva”.
Lara Romero va afegir que este acord “és fruit de mesos de treball i suposa un benefici per a totes les parts implicades, ja que Tavernes i la comunitat educativa tindran l’oportunitat de gaudir d’un programa de primer nivell, amb ponències i activitats que faran valdre la nostra llengua, història i cultura”. “Estem molt il·lusionats amb esta col·laboració i convençuts que serà només el principi de moltes iniciatives conjuntes”, va afegir l’alcaldessa.
Per la seua banda, Juan Vicente Climent va explicar que “estos programes d’universitats estacionals arriben a diversos municipis de la província de València i cada any s’organitzen trobades sobre temes específics que són interessants per al territori; consten de conferències, taules redones, exposicions i altres activitats amb diversos dies de duració”.
En els pròxims mesos es faran públics tots els detalls sobre les ponències, la data concreta i el programa complet d’activitats, que comptaran amb la participació de professorat universitari, investigadors i especialistes en la història i la cultura de la Valldigna.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
- À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Mor als 73 anys el director i crític de cine valencià Antonio Llorens
- Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers