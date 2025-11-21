El 66 % de la generació Z preferix la conciliació enfront d’un salari millor
El pròxim 27 de novembre, The Terminal Hub acollirà el fòrum organitzat per Levante-EMV, al costat de Top Employers Institute, per a debatre sobre els nous desafiaments existents en l’era digital
Els integrants de la generació Z preferixen els models de treball híbrids adaptats a les seues necessitats individuals. De fet, un 66 % dels integrants d’esta generació a Espanya acceptaria un salari inferior a canvi de millorar la conciliació, segons un estudi elaborat per Top Employers Institute. Un percentatge d’ells encara més alt (83 %) considera prioritària la flexibilitat per a gestionar el seu horari de treball.
L’informe Gen Z: Redefining the future of work, realitzat amb les respostes de 1.700 jóvens entre 18 i 27 anys d’Espanya i set països més de quatre continents, evidencia que esta generació és conscient de la transcendència de la intel·ligència artificial (IA) i els beneficis que els pot aportar, però també es mostren previnguts sobre el seu impacte a llarg termini.
L’estudi també posa de manifest que els jóvens d’esta generació, que, segons anàlisis prèvies, tenen una sensació més alta de soledat que generacions anteriors, volen un treball en el qual poder socialitzar. Per al 76 % d’ells, este espai ha de servir per a construir comunitat, sentit de pertinença i interaccions socials. Un percentatge similar considera important tindre moments d’alegria en este. Quan se’ls pregunta sobre el tipus d’entorn de treball que preferixen, la resposta més comuna és que siga col·laboratiu i en equip.
Amb tot això i per mitjà de diferents conferències, taules de debat i networking, el fòrum “València, terra de talent” posarà sobre la taula temes com l’atracció i el desenrotllament del talent en entorns disruptius; el nou sentit de pertinença i la gestió intergeneracional; o la sostenibilitat, el benestar i el propòsit empresarial com a eixos estratègics del futur. La trobada comptarà amb la ponència d’Eva Collado Durán, consultora, formadora, conferenciant internacional i escriptora. Així mateix, destaca la intervenció de David Plink, CEO de Top Employers Institute.
Participants
Entre els participants estaran Pablo Lozano, responsable d’Atracció de Talent i Employer Branding d’NTT DATA; Diana Lodin, directora de Talent de Generali Seguros; José Luis Risco, partner talent leader en EY Spain; Victoria Chico de Gracia, P&C business partner de Coca-Cola Europacific Partners; Marta Rebull, directora general d’RH de Prensa Ibérica; Ibán Molina, delegat institucional d’Iberdrola a la Comunitat Valenciana; Ricard Guerrero, chief human resources officer de PowerCo Spain; Belén Macías, directora de la Unitat de Desenrotllament Professional d’ESIC Business & Marketing School, i María Ángeles Aguilar, experta i consultora en RH, cultura i ocupabilitat de Top HR España. També seran presents Caixa Popular, Universitat de València, Fundació Étnor i ESIC, entre altres companyies que impulsen models de gestió centrats en les persones.
A tot això cal sumar el diàleg amb Ibaia Piquer, responsable de Comunicació, Cultura i Marca Ocupadora de Grupo La Plana. L’esdeveniment es tancarà amb la intervenció de Massimo Begelle, regional manager per a Espanya i Itàlia de Top Employers Institute. Amb tot, més enllà de l’aprenentatge i la inspiració, el fòrum oferirà un espai privilegiat de networking entre líders empresarials, amb un còctel final.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
- À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia
- Mor als 73 anys el director i crític de cine valencià Antonio Llorens
- Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers