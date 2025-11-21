Onada de fred
Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
La mínima més baixa registrada esta matinada ha sigut de 5,9 graus negatius en la comarca dels Ports
L’onada de fred polar es deixa sentir ja a la Comunitat Valenciana, tal com preveien els pronòstics de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Este divendres serà el dia més fred de l’episodi gelat, encara que demà, dissabte, també s’espera una sensació tèrmica inferior a la del mercuri per la presència del vent del nord-oest. La responsable és una massa d’aire àrtic que està provocant un enfonsament tèrmic en tota la península Ibèrica.
Les màximes no superaran els 15 graus en el litoral de tota l’autonomia i no arribaran als 10 graus en les comarques de l’interior, amb valors fins a cinc graus per davall del que sol ser habitual en esta època de l’any. De fet, este divendres serà el dia de novembre més gelat en 12 anys, des de l’any 2013, segons l’Aemet.
Mínimes per davall de zero
La gelada s’ha deixat sentir en la matinada de dijous a divendres, amb mínimes baix zero en diversos punts de la Comunitat Valenciana. Els registres negatius es repetiran la pròxima matinada, encara que, en principi, amb menys intensitat que en la passada. Segons l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), esta ha sigut la “matinada més freda d’esta tardor”, i xifren en 49 les estacions a on els registres han caigut per davall de zero.
A partir de diumenge, les temperatures donaran una lleugera treva, encara que serà momentània; fins dijous que ve, perquè, a partir d’eixa jornada, les mínimes tornaran a caure a nivells similars als d’esta passada nit.
A on ha fet més fred
La matinada ha sigut gelada de manera generalitzada a la Comunitat Valenciana, però quins han sigut els municipis a on el mercuri ha caigut per davall de zero?
Són els següents:
- Morella: -5,9º
- Vilafranca: -5.2º
- Ares del Maestrat: -3,9º
- Forcall: -3,8º
- Zorita del Maestrazgo: -3,8º
- Bocairent: -3,2º
- Xixona: -3,2º
- Herbers: -2,8º
- El Toro: -2,6º
- La Todolella: -2,5º
- Calles: -2,5º
- La Mata: -2,4º
- Casas Bajas: -2,3º
- Ayora: -1,8º
- La Pobla de Benifassà: -1,7º
- Bocairent: -1,7º
- Portell de Morella: -1,3º
- Olocau del Rey: -1,2º
- Vilafranca: -1,2º
- Castellfort: -1,1º
- Cinctorres: -1º
- Onil: -1º
- Castielfabib: -0,9º
- La Yesa: -0.9º
- Puebla de San Miguel: -0,7º
- Villena: -0,7º
- Villanueva de Viver: -0,6º
- Ademuz: -0,5º
- Vallanca: -0,4º
- Requena: -0,4º
- Agres: -0,3º
- Fuenterrobles: -0,1º
- El Pinós: -0,1º
- Alpuente: -0,1º
