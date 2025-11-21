Caballero: “Hi ha poques probabilitats d’un acord per a la ZBE”
El portaveu municipal culpa l’oposició, perquè “hem cedit fins a tres vegades”, i el PSOE reitera que “Catalá no creu en una ferramenta que reduiria la contaminació”
El regidor portaveu del Govern municipal, Juan Carlos Caballero, s’ha mostrat pessimista sobre el fet que hi haja un acord per a l’ordenança de la zona de baixes emissions. “Hi ha poques probabilitats”, ha reconegut. I, després de mencionar de passada Vox, al recordar el seu vot en contra, ha carregat contra l’oposició com a responsables que no hi haja consens.
Esta valoració arriba després que la Federació d’Associacions de Veïns reclamara urgentment un acord entre els grups municipals per a tractar d’acostar posicions. Hi ha un mes de temps per a elaborar-la, amb el risc que suposa no ja les conseqüències de no disposar de regulacions i restriccions, sinó de perdre 150 milions en ajudes europees que estan vinculades a l’obligació que tenen els municipis de disposar d’esta estratègia.
En concret, Caballero ha assegurat que “ens hem obert sempre al diàleg amb el PSOE i Compromís. A vegades ens han tancat la porta, o ens hem assabentat de les seues postures per la premsa”. I ha enumerat que “fins a tres vegades, cedint, ho hem intentat”. Acusa, doncs, les dos formacions de no rebaixar pretensions i més: “Han decidit vincular-ho a altres qüestions que no tenen res a veure amb una ordenança de ZBE. El que volien és bloquejar-la. Si algú ha cedit, hem sigut nosaltres; hem demostrat clarament que volíem activar una ZBE”.
El PSOE s’ha referit també a la petició veïnal a l’assegurar que coincidix amb els seus postulats: “Hem sigut coherents defenent que València necessita una zona de baixes emissions real que tinga la capacitat de reduir la contaminació i no una zona de baixes emissions de mínims que el Partit Popular va dissenyar i que ha mantingut estes setmanes per a no incomodar a ningú. Esta zona de baixes emissions ens serviria per a protegir la salut pública. És difícil avançar quan la senyora Catalá admet obertament que no creu en la zona de baixes emissions. Si no es creu que en esta ciutat hi ha un problema de contaminació, és molt difícil creure en la ferramenta que ho reduïsca”, ha assegurat la regidora María Pérez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
- À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia
- Mor als 73 anys el director i crític de cine valencià Antonio Llorens
- Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers