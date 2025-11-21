Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
Será el 27 de novembre a les 10:30 hores
Van advertir que la mobilització no es detindria amb la dimissió de Carlos Mazón i així està sent. Les entitats que formen part de l’Acord Social Valencià —unes 200—, convocants de les manifestacions mensuals contra la gestió de la dana, han convocat una nova concentració, malgrat l’eixida del Consell de l’ara president en funcions. Serà davant de les Corts Valencianes en la investidura del seu successor.
Juanfran Pérez Llorca s’enfrontarà, el 27 de novembre, al seu ple d’investidura. Serà en la seu del parlament valencià, i, a l’entrada, estaran manifestant-se els col·lectius que formen l’Acord Social, que han convocat per xarxes socials esta protesta. Es produirà a les 10:30 h del matí del mateix dia 27.
“No a presidents imposats des de Madrid”
En el cartell que han emprat per a convocar la concentració, han substituït la cara de Mazón, boca avall en cartells anteriors com a símbol de protesta, per la de qui presumiblement el succeirà en la presidència de la Generalitat. La concentració sorgix per a visibilitzar el rebuig a la seua investidura com a president, indiquen.
“No a les polítiques de mort”, afig el cartell. L’Acord Social Valencià ha sigut molt crític, estos mesos, amb les “polítiques negacionistes del canvi climàtic” impulsades, denuncien, pel PP amb el suport de Vox a la Comunitat Valenciana. Així mateix, la plataforma pretén dir “no a presidents imposats des de Madrid”. “Ni Llorca, ni Mazón, ni Feijóo”, conclouen.
