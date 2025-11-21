Vivenda
Els pobles valencians a on més s’ha encarit la vivenda en octubre
A la Pobla de Vallbona i Gilet, l’increment de preus ha sigut del 37 %
Quatre dels deu municipis espanyols en els quals més va augmentar el preu de la vivenda el mes d’octubre passat en termes interanuals es troben a la Comunitat Valenciana, segons l’últim informe publicat per la plataforma immobiliària Idealista. En concret, en segon lloc se situa Cox (Alacant), a on el preu de la vivenda es va incrementar un 54 %, fins a marcar 1.162 euros per metre quadrat; en tercer lloc, Rafal, també a Alacant, a on va pujar un 53 %, fins als 1.087 euros/m²; en octava posició hi ha la Pobla de Vallbona, a on es va encarir un 37 %, fins als 2.091 euros/m², i, en dècima, Gilet, amb un 37 % més, fins a 1.638 euros/m².
Entre la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia es troben set dels deu municipis espanyols en els quals més ha pujat el preu de la vivenda usada en l’últim any. Tots els increments són iguals o superiors al 37 %, la qual cosa supera l’ascens de preu a escala nacional, del 15,7 %.
El rànquing el lidera la localitat corunyesa de Malpica de Bergantiños (57 %), seguida de Cox i Rafal (54 % i 53 %, respectivament), el madrileny Villarejo de Salvanés (48 %) i els murcians Torre Pacheco (46 %) i Fuente Álamo (44 %). A continuació figuren el municipi càntabre Marina de Cudeyo (39 %), la Pobla de Vallbona, el murcià San Pedro del Pinatar i Gilet, amb un augment del 37 % en estos tres casos.
Autonomies
L’estudi també oferix les dades dels municipis en els quals més ha pujat el preu de la vivenda en cada comunitat autònoma espanyola.
A més dels mencionats, amb increments del 37 % o superiors, destaquen aquelles regions amb municipis que han superat el 30 % de pujada de preu, com Los Villares, a Jaén (Andalusia), a on ha augmentat un 35 %, mateix percentatge que a Chozas de Canales, a Toledo (Castella-la Manxa).
Els seguixen Arico, a Tenerife (Canàries), amb un 33 %; Briviesca, a Burgos (Castella i Lleó), amb un 32 %; Sinéu, a Balears, amb un 27 %; i Laviana, a Astúries, i Banyoles, a Girona (Catalunya), que compartixen el 26 %.
Després apareixen Valle de Trápaga, a Biscaia (Euskadi), amb una pujada del 25 %; Barbastre, a Osca (Aragó), amb el 22 %; Hervás, a Càceres (Extremadura), amb el 18 %; Logronyo (La Rioja), amb el 12 %, i Tudela (Navarra), amb l’11 %.
