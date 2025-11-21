Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els pobles valencians a on més s’ha encarit la vivenda en octubre

A la Pobla de Vallbona i Gilet, l’increment de preus ha sigut del 37 %

Carrer Colón de la Pobla de Vallbona

Carrer Colón de la Pobla de Vallbona / Levante-EMV

Joan Batalla

València

Quatre dels deu municipis espanyols en els quals més va augmentar el preu de la vivenda el mes d’octubre passat en termes interanuals es troben a la Comunitat Valenciana, segons l’últim informe publicat per la plataforma immobiliària Idealista. En concret, en segon lloc se situa Cox (Alacant), a on el preu de la vivenda es va incrementar un 54 %, fins a marcar 1.162 euros per metre quadrat; en tercer lloc, Rafal, també a Alacant, a on va pujar un 53 %, fins als 1.087 euros/m²; en octava posició hi ha la Pobla de Vallbona, a on es va encarir un 37 %, fins als 2.091 euros/m², i, en dècima, Gilet, amb un 37 % més, fins a 1.638 euros/m².

Entre la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia es troben set dels deu municipis espanyols en els quals més ha pujat el preu de la vivenda usada en l’últim any. Tots els increments són iguals o superiors al 37 %, la qual cosa supera l’ascens de preu a escala nacional, del 15,7 %.

El rànquing el lidera la localitat corunyesa de Malpica de Bergantiños (57 %), seguida de Cox i Rafal (54 % i 53 %, respectivament), el madrileny Villarejo de Salvanés (48 %) i els murcians Torre Pacheco (46 %) i Fuente Álamo (44 %). A continuació figuren el municipi càntabre Marina de Cudeyo (39 %), la Pobla de Vallbona, el murcià San Pedro del Pinatar i Gilet, amb un augment del 37 % en estos tres casos.

Autonomies

L’estudi també oferix les dades dels municipis en els quals més ha pujat el preu de la vivenda en cada comunitat autònoma espanyola.

Imagen de Gilet

Imatge de Gilet / Daniel Tortajada

A més dels mencionats, amb increments del 37 % o superiors, destaquen aquelles regions amb municipis que han superat el 30 % de pujada de preu, com Los Villares, a Jaén (Andalusia), a on ha augmentat un 35 %, mateix percentatge que a Chozas de Canales, a Toledo (Castella-la Manxa).

Els seguixen Arico, a Tenerife (Canàries), amb un 33 %; Briviesca, a Burgos (Castella i Lleó), amb un 32 %; Sinéu, a Balears, amb un 27 %; i Laviana, a Astúries, i Banyoles, a Girona (Catalunya), que compartixen el 26 %.

Després apareixen Valle de Trápaga, a Biscaia (Euskadi), amb una pujada del 25 %; Barbastre, a Osca (Aragó), amb el 22 %; Hervás, a Càceres (Extremadura), amb el 18 %; Logronyo (La Rioja), amb el 12 %, i Tudela (Navarra), amb l’11 %.

