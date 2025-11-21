Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
Sanitat obri una investigació després que l’hospital d’Alzira haja atés una altra menor de 4 anys procedent de la mateixa clínica i que es troba ingressada en l’UCI pediàtrica del Clínic
El Servici d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat ha obert un expedient informatiu per a aclarir les circumstàncies de la defunció d’una xiqueta de 6 anys, veïna d’Algemesí, que va arribar dijous a la vesprada a l’Hospital Universitari de la Ribera en parada cardiorespiratòria després d’haver sigut atesa prèviament en una clínica dental privada, de la qual també procedia una altra pacient de 4 anys que havia arribat a l’hospital eixa mateixa vesprada amb un episodi de febra, vòmits i somnolència, i que va ser evacuada en una SAMU a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l’Hospital Clínic Universitari de València, a on roman ingressada, segons han confirmat fonts sanitàries.
La xiqueta que ha mort va ingressar en el Servici d’Urgències de l’Hospital de la Ribera a les 16:52 hores. Segons fonts de la Conselleria, havia rebut un tractament eixe matí en una clínica dental privada i, pel que sembla, ja a casa, es va sentir indisposada. Les mateixes fonts assenyalen que la menor va ingressar ja en parada cardiorespiratòria. Els facultatius van intentar reanimar-la sense èxit i van declarar èxitus judicial, perquè s’informara les autoritats judicials per a la seua investigació.
Es dona la circumstància que a les 15:11 hores del mateix dijous havia acudit a Urgències de l’Hospital de la Ribera una altra xiqueta, de 4 anys i procedent de la mateixa clínica dental, amb episodi de febra, vòmits i somnolència. Després de la seua estabilització i la valoració pertinent, els facultatius van decidir traslladar-la en SAMU a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l’Hospital Clínic Universitari de València, a on roman ingressada.
El Servici d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat ha iniciat este divendres un expedient informatiu per a aclarir les circumstàncies dels fets. Pel que sembla, les dos havien sigut assistides en una clínica d’Alzira.
