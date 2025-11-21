Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obres

El Nou Mestalla comença a veure la llum

Els llums led il·luminen les plantes superiors quan fosqueja i mostren una estructura que, durant anys, va estar a les fosques i abandonada

El Nou Mestalla “encén” les llums

El Nou Mestalla “encén” les llums

F. Calabuig

José Miguel Vigara

José Miguel Vigara

El Nou Mestalla ja apareix il·luminat estos dies, encara que amb llums led provisionals, amb motiu de les obres que s’estan duent a terme en el nou coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes. Després de 16 anys d’abandó i oblit, el nou estadi, per fi, comença a veure la llum, mai millor dit. Les plantes superiors i els laterals de la construcció són perfectament visibles, també de nit, i des dels dos laterals, amb estes lluminàries col·locades en la part superior de cada planta.

“El debat robat” sobre el vell Mestalla

L’estampa del Nou Mestalla, il·luminat, al costat de la rotonda principal de Corts Valencianes, oferix una visió nova d’este recinte esportiu que aspira a ser una icona de la ciutat. Mentres, una gran part de l’afició i, especialment, els col·lectius més crítics amb la gestió de Peter Lim reivindiquen que “l’autèntic i genuí símbol del valencianisme és el vell Mestalla, i això mai canviarà”, per molt que el nou estadi acabe sent una realitat en l’estiu de 2027.

Foto del Nou Mestalla, ya iluminado para las obras, en la tarde-noche de ayer.

Foto del Nou Mestalla, ja il·luminat per a les obres, ahir a la vesprada-nit / Francisco Calabuig

És el debat robat que defenen els detractors del nou Mestalla i que mai s’ha plantejat a la societat valenciana i valencianista, diuen els detractors de l’estadi de Corts Valencianes.

Les obres en el futur coliseu es van reprendre el mes de gener d’enguany, i esta mateixa setmana, com va publicar Levante-EMV, s’han començat a construir, en el perímetre del recinte, les sabates de fonamentació i els ancoratges per a alçar les 50 columnes principals que subjectaran la coberta del futur estadi, que, com és sabut, pesarà 4.800 tones. La il·luminació de l’estructura i del seu perímetre proporciona també una sensació afegida de seguretat que es trobava a faltar, des de fa anys, en esta zona de Benicalap.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents