Un ramat de senglars es passeja per l’entrada de Quatretonda
Un veí de la localitat de la Vall d’Albaida va gravar els animals a les deu de la nit
Va ocórrer el mes d’octubre. Albert Benavent, veí de Quatretonda, tornava de les festes de la localitat veïna d’Albaida amb el seu cotxe quan es va trobar una escena que li va cridar l’atenció: un ramat de senglars es passejava per l’entrada de la localitat de la Vall d’Albaida amb total tranquil·litat. Així ho certifica el vídeo que acompanya esta notícia, que va ser gravat pel resident a Quatretonda: “Farà un mes més o menys. Estaven en l’entrada del poble i es van quedar per allí parats un temps. N’eren cinc, quatre més grans i un de més xicotet. Em va cridar molt l’atenció, la veritat”.
És la primera vegada que Benavent es topa amb algun exemplar d’esta espècie cinegètica, encara que sí que hi havia rastres de la seua presència en la zona: “A vegades passege la gossa per ací i quan plou es poden veure xafades, per exemple, però mai els havia vist en persona”.
La sobrepoblació de senglars ha causat que en els últims anys s’hagen vist episodis d’esta classe en diferents poblacions de la Vall d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés. Quatretonda és un dels pobles que entra en el llistat de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori sobre els municipis qualificats amb sobreabundància de senglar.
I alguns ajuntaments han començat a intervindre. Així, a Xàtiva —per exemple— s’aposta per la contractació d’una empresa per a implementar un mètode de gàbies trampa. Només en una nit es va aconseguir capturar un total de 36 exemplars.
