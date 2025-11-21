Vent i calius: Xàbia vigila la pinada del Montgó que es va encendre ahir
Un reforç de bombers roman en la zona per a evitar que es reproduïsca l’incendi
Matí fred i de fort vent. Els incendis no s’apaguen quan ja no hi ha flama. Cal seguir alerta. Hui es donen les condicions perquè el foc que es va declarar ahir a la vesprada al Montgó, al costat de la urbanització de l’Ermita, en terme de Xàbia, es reproduïsca. De fet, este matí, els calius, avivats pel vent, han tornat a fumejar. Ha saltat l’alarma. De seguida, s’ha extremat la vigilància.
Hi ha acudit una dotació de bombers de Dénia. Protecció Civil de Xàbia sempre està alerta. Per a evitar nous esglais, este reforç de bombers romandrà en la zona de l’incendi d’ahir. A més, ja se sap que al Montgó mai es pot abaixar la guàrdia i menys després dels esglais dels últims dies. En nou dies, s’han declarat tres incendis en el vessant sud, el de Jesús Pobre i Xàbia, del parc natural. Hi ha molts pins secs i morts que poden convertir-se en combustible per al foc.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor Manuel María Llombart Bosch, primer director general de l'IVO
- Del ‘perro’ a la ‘granera’: el PSPV li pega la volta a les crítiques de Mompó a Morant
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
- À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia
- Mor als 73 anys el director i crític de cine valencià Antonio Llorens
- Mazón protagonitza un agre enfrontament amb Rufián, que el titla d’“inútil, miserable, homicida i psicòpata”
- L’aeroport de València supera els 10 milions de viatgers