Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vent i calius: Xàbia vigila la pinada del Montgó que es va encendre ahir

Un reforç de bombers roman en la zona per a evitar que es reproduïsca l’incendi

Imatge de l’incendi que es va declarar ahir en la falda del Montgó

Imatge de l’incendi que es va declarar ahir en la falda del Montgó / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Matí fred i de fort vent. Els incendis no s’apaguen quan ja no hi ha flama. Cal seguir alerta. Hui es donen les condicions perquè el foc que es va declarar ahir a la vesprada al Montgó, al costat de la urbanització de l’Ermita, en terme de Xàbia, es reproduïsca. De fet, este matí, els calius, avivats pel vent, han tornat a fumejar. Ha saltat l’alarma. De seguida, s’ha extremat la vigilància.

Hi ha acudit una dotació de bombers de Dénia. Protecció Civil de Xàbia sempre està alerta. Per a evitar nous esglais, este reforç de bombers romandrà en la zona de l’incendi d’ahir. A més, ja se sap que al Montgó mai es pot abaixar la guàrdia i menys després dels esglais dels últims dies. En nou dies, s’han declarat tres incendis en el vessant sud, el de Jesús Pobre i Xàbia, del parc natural. Hi ha molts pins secs i morts que poden convertir-se en combustible per al foc.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents