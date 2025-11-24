Algemesí destina 50.000 euros al monument de la dana
La figura homenatjarà les víctimes, els voluntaris i els cossos de seguretat
L’Ajuntament d’Algemesí destinarà una partida de 50.000 euros dels pressupostos per a 2026 a la construcció i instal·lació d’un monument en homenatge a les víctimes de la dana, els voluntaris i les forces i els cossos de seguretat que es van bolcar amb els afectats no només aquella tràgica jornada, sinó també els mesos posteriors. Així ho va anunciar l’alcalde de la localitat, José Javier Sanchis, durant la presentació dels comptes anuals. “Era una reivindicació de la ciutadania. Volem donar les gràcies a totes les persones que ens van ajudar a eixir de la catàstrofe”, va explicar.
L’alcalde ja va anunciar un mes després de la tragèdia que la localitat volia tindre un gest d’agraïment amb els centenars de persones que hi van acudir, la gran majoria de manera desinteressada, a col·laborar amb els veïns en la retirada d’objectes, fang i altres tasques.
Després d’un primer any de transició, el consistori ha decidit incloure este monument en els pressupostos actuals, en els quals també es destinen 270.000 euros a instal·lar un sistema de videovigilància que connecte tots els barris del municipi. Les càmeres també serviran per a controlar el cabal del riu Magre, ja que, amb motiu de la reconstrucció d’un dels edificis danyats en el Raval, se situarà allí un d’estos sistemes.
