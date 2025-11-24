Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
L’alcaldessa titla d’inoportuna la broma de la lona de la Diputació en la plaça de bous pel moment polític actual
L-EMV
El beef entre el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, i l’alcaldessa de la capital, María José Catalá, continua a compte de la lona en la plaça de bous. La Diputació ha penjat un cartell, dins de la campanya de renovació de la il·luminació de la plaça del carrer Xàtiva, amb uns versos d’una cançó d’Al Tall: “Que vinga, que vinga, que vinga la llum…”. La lletra acaba amb “i que al senyor alcalde li peguen en lo cul”.
La campanya tindrà una segona part d’ací a uns dies, quan es vaja a inaugurar la nova il·luminació, amb una altra lona en la qual, lògicament, no s’usaran eixos versos d’Al Tall, però la iniciativa ha volgut jugar amb la provocació i la broma.
L’alcaldessa s’ha donat per al·ludida, però no ha volgut entrar al joc. Més aïna ha deixat sol Mompó: “Conec Al Tall, les seues lletres… El portaveu del Govern ja va dir el que havíem de dir i subscric les seues paraules: ‘La falta de llums és un problema’. En la plaça de bous, en general”, assenyalava este dilluns Catalá, que es remetia a les declaracions del portaveu Juan Carlos Caballero.
L’alcaldessa ha demostrat que el feeling amb el president provincial del PP de València, en un moment de tensió interna per la successió de Carlos Mazón, és més aïna escàs. “El president em va traslladar que anaven a posar una pancarta, i crec que les coses a vegades són bones o dolentes en funció del context… A vegades una cosa pensada com una broma per a generar la repercussió que està tenint potser en un context polític distint és més o menys afortunat. En política a vegades l’important no és el que es fa sinó quan es fa”, ha conclòs.
