Oratge
El fort vent supera els 120 km/h en alerta groga i fa disparar la sensació de fred
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) activa avisos grocs per vent, que podria superar els 80 quilòmetres per hora
El vent està sent el protagonista d’este dilluns meteorològicament parlant. La Comunitat Valenciana està en avís groc per la intensitat de les ràfegues de vent, que podrien arribar a pics per damunt dels 80 quilòmetres per hora en alguns punts de l’autonomia, segons les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). De fet, al migdia, els registres ja s’han acostat a este valor —i fins i tot els han superat—, ja que les ràfegues de vent han superat els 72 quilòmetres per hora a Vilafranca i els 60 km/h a València ciutat, segons els registres de l’Aemet. Les previsions inclouen que les ràfegues intenses es mantindran fins a les 22 hores, amb “ratxes molt fortes” a València i Alacant, a excepció de la comarca del Baix Segura.
No obstant això, la xarxa d’estacions de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), amb una xarxa d’estacions meteorològiques més extensa que la de l’Aemet, ha registrat pics de 129 km/h a Xixona i 115 km/h a Carlet. A la Foia de Bunyol també s’han superat els 110 km/h, amb els 111 de Buñol. Una desena de les seues estacions han captat pics de vent per damunt dels 100 km/h:
- Xixona, castell: 129 km/h
- Carlet: 115 km/h
- La Torre de les Maçanes: 113 km/h
- Buñol, Alto Gordo: 111 km/h
- Alcoi: 109 km/h
- Xixona, els Ameradors: 107 km/h
- Ayora, penyal Los Machos: 102 km/h
- Ayora, San Benito: 101 km/h
- Xixona, pou de neu el Surdo, 100 km/h
Vent, fins quan?
La intensitat del vent es mantindrà també durant la jornada de dimarts, encara que el focus es traslladarà a la província de Castelló. Allí s’activa un avís taronja a partir de les sis de la matinada del 25 de novembre, que caurà a nivell groc a partir de les 17 hores, segons els pronòstics actuals de l’Aemet.
Sensació de fred
La presència del vent —bufa des del nord-oest— té també un efecte sobre la sensació tèrmica. Encara que les temperatures d’este dilluns estan sent més afables que les de l’episodi de fred polar de divendres i dissabte, les fortes ràfegues de vent provoquen que la percepció tèrmica siga menor a la real, amb unes variacions que poden superar els set graus en alguns punts, segons l’aplicació “El tiempo” d’iOS. De fet, València ciutat arribarà als 18 graus a les tres d’esta vesprada, encara que, si es manté la intensitat, la ciutadania podria percebre que les temperatures no superen els 11 o 12 graus.
