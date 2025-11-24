Morales ja amenaça el rècord de derbis de Parejo
El capità del Llevant suma ja 14 partits contra el València i podria igualar l’excapità blanc-i-negre si disputa el duel de tornada a Orriols
Álvaro García-Granero
José Luis Morales s’ha col·locat en el centre de l’escena futbolística valenciana després de quedar a les portes d’igualar un registre llegendari: el de Dani Parejo com a jugador amb més derbis disputats entre València CF i Llevant UE. L’actual capità granota va arribar als 14 derbis després del partit de divendres, a només un de l’exvalencianista, que acumula 15 partits de lliga contra el combinat granota. En cas de jugar el derbi de tornada en el Ciutat de València, Morales igualarà de manera automàtica el rècord de Parejo, una marca construïda al llarg d’una dècada de duels intensos entre els dos grans equips de la ciutat.
El registre de Dani Parejo té un matís particular: a més dels seus 15 encreuaments de lliga, el migcampista va disputar un partit addicional en la Copa del Rei 2011/12, en què el València va eliminar el Llevant UE en quarts de final amb un contundent 7-1 global. No obstant això, per a l’estadística oficial de derbis de lliga, Morales podria igualar l’actual jugador del Vila-real d’ací a uns mesos.
Gayà, l’hereu natural
En l’altra riba, José Luis Gayà també destaca com un dels futbolistes amb més continuïtat en els derbis. El capità valencianista suma ja 11 partits contra el Llevant. Per edat (29 anys) i per la seua prolongada vinculació al València, Gayà es presenta com l’únic candidat real a trencar, en el futur, el possible rècord de Morales, sempre que el derbi continue amb regularitat en l’elit.
I és que el compliment del rècord depén, inevitablement, del present esportiu dels dos equips. Hui dia, el Llevant ocupa la denovena posició, amb 9 punts, en zona de descens, i el València és quinzé, amb 13 punts.
Perquè la rivalitat continue escrivint capítols en Primera Divisió, el Llevant haurà de remuntar llocs i evitar el descens, una condició indispensable perquè l’històric de derbis continue creixent.
L’única cosa segura és que, excepte lesió o absència inesperada, Morales igualarà el rècord de Parejo en la tornada del campionat. I, en funció del futur esportiu dels dos clubs, podria fins i tot convertir-se en el futbolista amb més derbis valencians de la història, una marca que reforçaria encara més el seu estatus de llegenda granota.
