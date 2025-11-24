Nino Bravo reestrena el seu jardí amb molta més claredat però sense bancs
La remodelació convertix un jardí degradat en un espai diàfan, convertit totalment en zona de vianants, encara que amb el bust donant l’esquena a la plaça
“Ajuntament, per favor. Ací, un banc. Gràcies”. Una fotocòpia a color, apegada amb cel·lo, és la primera anàlisi de control de qualitat que els veïns del barri de Morvedre fan del seu nou espai ciutadà. El jardí de Nino Bravo ha posat fi a més de tres anys d’espera des que l’anterior equip de govern municipal va mostrar les figuracions del projecte. Fa a penes unes setmanes es van alçar les últimes tanques i l’espai ciutadà va quedar finalment obert íntegrament. Per a gaudir-lo i per a jutjar-lo. I són les persones majors les que ho asseguren vehementment: “Està molt millor, però falten bancs”.
Canvi substancial
Primer és l’aspecte general, que canvia substancialment el que era i el que és. A pesar que s’han conservat els arbres, la realitat és molt diferent de la d’antany. El que abans eren dos campes rectangulars, separades per un carrer, d’aspecte selvàtic i convertides en alberg improvisat, ara és més un parc infantil que un jardí, amb parcel·les plenes d’esca, se suposa que a l’espera que cresca el verd. Net i diàfan, la llum entra generosament. Els que han perdut són els automobilistes, que han perdut dos dotzenes de places d’aparcament.
Ja va explicar el regidor Sergi Campillo quan es va presentar el projecte —es queixava en l’últim ple que l’actual equip de govern “no fa res” en matèria de places, parcs i jardins de nou encuny— que seria un espai a dos altures. Una, per al trànsit humà, i una altra, l’alta, per a jocs infantils amb superfície encoixinada. L’aspecte visual de l’espai és calcat al dels esbossos del projecte.
Defecte? El dels bancs. És veritat que en la zona de jocs hi ha dos fileres de marbre, però més pensades per als acompanyants dels xiquets que per a persones majors, que haurien de pujar l’escala o la rampa i asseure’s amb vista al tobogan.
Està ben posat el bust?
El jardí és “de Nino Bravo”, perquè, en este, es va col·locar una estàtua del cantant d’Aielo fent honor als carrers en els quals va residir. Amb la nova disposició de la plaça queda el dubte: està ben orientada? Perquè mira cap a un tros marginal de carrer o, en tot cas, saluda els xiquets que pugen la rampa d’accés als jocs. Qui transita per la plaça o passeja el gos té un primer pla del bescoll del mític cantant.
També es manté el bust de l’Heroi Romeu —col·locat en el camí vell que porta a la seua població natal, Sagunt—. Este té una ubicació que sí que permet mirar-lo de cara als qui transiten pel costat curt de la zona de passeig, però no mira ni a la zona de joc ni a la plaça ampla.
Quasi dos mil metres quadrats de superfície s’han rehabilitat amb esta obra després d’una inversió de més de 300.000 euros.
