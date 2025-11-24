PowerCo iniciarà en gener la contractació dels primers 500 operaris de la gigafactoria
La planta de Volkswagen treballarà les 24 hores del dia
PowerCo iniciarà en gener la contractació dels cinc-cents primers operaris de la gigafactoria de cel·les de bateries per al cotxe elèctric. La megafàbrica del grup Volkswagen arrancarà gradualment la seua producció i arribarà a 1.600 treballadors (entre treballadors de producció i administració) en 2028. Volkswagen busca perfils d’operaris amb titulacions professionals i preparats per a treballar en línies de producció, i els formarà en tecnologia de bateries.
La gigafactoria estarà en funcionament les 24 hores del dia els set dies de la setmana i els empleats treballaran en tres torns. PowerCo ja compta amb un equip propi de 300 persones, que treballen en direcció i administració.
Multinacional
La multinacional alemanya pràcticament ha acabat la construcció del primer bloc productiu. Prop de 1.400 persones treballen en l’execució de la gigafactoria, que té 11 edificis industrials alçats. Abans de Nadal acabarà l’obra civil de la mitat de la primera fase, que té un pressupost de més de 1.700 milions d’euros.
A partir del primer trimestre de 2026 es començarà a instal·lar tot l’equipament perquè la gigafactoria estiga preparada per a produir les primeres cel·les a finals de setembre de 2026. La planta produirà inicialment cel·les d’LFP (ferrofosfat de liti).
