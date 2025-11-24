Un recurs paralitza l’adjudicació del Palau de Justícia d’Ontinyent
El contracte, assignat inicialment a la constructora Rover, amb una rebaixa del 21 % sobre el preu inicial, queda suspés fins que es pronuncie el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals
La Conselleria de Justícia ha comunicat la suspensió del procediment d’adjudicació de les obres del nou Palau de Justícia d’Ontinyent fins que es resolga el recurs especial en matèria de contractació interposat el 16 de novembre per una de les 22 empreses licitadores davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Este passat divendres, la subsecretaria de la Conselleria va donar compte de la paralització momentània del procés, la resolució definitiva del qual va situar la constructora Rover com a guanyadora del contracte. La citada empresa va presentar la millor oferta econòmica (7,3 milions d’euros sense IVA), al plantejar una rebaixa del 21 % respecte al pressupost inicial de les obres, estimat per l’Administració en 9,36 milions d’euros (més IVA). Rover es va comprometre a executar-les per dos milions menys.
El recurs pot alterar el cronograma previst dels treballs, a l’espera que el tribunal es pronuncie. En una visita recent a Ontinyent, la consellera Nuria Martínez va fixar l’inici de les obres entre finals d’enguany i principis de 2026, per a donar resposta a una “reivindicació històrica” que “donarà cobertura a les necessitats de la ciutat”.
Rover va obtindre una puntuació de 95,80 en l’examen de la mesa de contractació, a bastant distància de les seues competidores. Lantania, segona classificada, va aconseguir 90,37 punts, mentres que Tecnología de la Construcción y Obras Públicas va rebre 90,33 punts. Entre les licitadores figuraven algunes de les empreses més potents del sector de la construcció d’Espanya.
Una obra molt esperada a Ontinyent
El Palau de Justícia d’Ontinyent és una infraestructura llargament reivindicada en la comarca, ja que la localitat patix problemes greus per les deficients condicions de les diferents seus en les quals es repartix la seu judicial, a on els funcionaris treballen en condicions precàries. La falta d’espai també genera grans inconvenients.
El nou edifici ocuparà 4.281 metres quadrats, reunirà tots els servicis bàsics en unes instal·lacions modernes i es projecta en l’antiga fàbrica de Bernabeu, en el barri del Llombo.
