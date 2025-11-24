Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sagunt posa el focus en els ciclomotors

La Policia Local intensifica, durant una setmana, els controls davant de les creixents queixes veïnals

Policia Local de Sagunt

Policia Local de Sagunt / Daniel Tortajada

María Badal

Sagunt

La Policia Local de Sagunt posar en marxa hui una campanya específica per a reforçar el control dels ciclomotors que circulen per la ciutat, amb l’objectiu de garantir que ho facen en condicions òptimes, sense generar molèsties i complint estrictament la normativa vigent. L’acció es prolongarà inicialment fins al 30 de novembre i la duran a terme les unitats operatives del cos.

Esta setmana, els agents inspeccionaran especialment l’homologació dels tubs d’escapament. En cas de detectar-se peces no autoritzades o reformes importants sense permís, es tramitaran les corresponents denúncies i es requerirà el vehicle per a sotmetre’s a una inspecció tècnica (ITV). A més, es vigilarà el compliment de tots els requisits administratius i de circulació: documentació en regla, ús obligatori del casc, permisos de conducció adequats i elements obligatoris com el retrovisor esquerre.

Normes bàsiques

Els agents recorden també les normes bàsiques per a la conducció de ciclomotors, que són: disposar del permís AM o B, comptar amb permís de circulació, fitxa tècnica i assegurança obligatòria, portar sempre casc homologat i no circular amb escapaments lliures ni provocar sorolls o emissions contaminants. Així mateix, es permet transportar un passatger de 12 anys, o, en el cas de menors de 7 a 12 anys, únicament si viatgen amb els seus progenitors o tutors. Quant a la ITV, els ciclomotors de dos rodes han de passar-la al cap de 3 anys d’antiguitat i, posteriorment, cada dos anys.

La regidora de Policia Local, María José Carrera, ha destacat que esta iniciativa respon a la preocupació veïnal per les molèsties ocasionades per determinats vehicles. “Conscients de les molèsties que la circulació d’esta mena de vehicles pot ocasionar a la resta de veïns, la Regidoria ha tingut la iniciativa de posar en marxa una campanya específica per a comprovar, entre altres qüestions, que se circula amb tubs d’escapament degudament homologats, així com que complixen totes les especificacions i els requisits que establix la legislació”.

Carrera subratlla que l’objectiu és “compatibilitzar l’ús d’estos vehicles amb el descans dels nostres veïns, a fi de garantir la convivència i la seguretat viària”.

