La xiqueta ingressada després de la intervenció dental evoluciona “favorablement” i passa a planta
La menor portava ingressada en la Unitat de Cures Intensives del Clínic des de dijous, quan va ser traslladada des de l’Hospital de la Ribera
La xiqueta de quatre anys ingressada en la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Clínic de València, després de sotmetre’s a una intervenció dental en una clínica privada d’Alzira, evoluciona “favorablement” i ha abandonat l’UCI per a passar a planta, a on continuarà sent atesa pel personal sanitari del centre. Així ho confirmen fonts de la Conselleria de Sanitat, que este cap de setmana traslladaven que la menor estava estable.
La menuda portava en Cures Intensives des de dijous, quan va ser traslladada des de l’Hospital de la Ribera, tal com va informar este diari. Va ingressar amb un quadre de febra, vòmits i somnolència, i va haver de ser estabilitzada, però es va decidir traslladar-la al Clínic, a on compten amb una UCI especialitzada en pediatria.
El seu estat de salut s’ha seguit de prop després que una altra menor de sis anys, atesa el mateix dia en la mateixa clínica dental de la Ribera, morira dijous sense que els facultatius pogueren fer res per ella. Els pares van explicar que la xiqueta va ser donada d’alta després d’estar quatre hores en observació i amb problemes.
La propietària de l’establiment va explicar divendres a À Punt que la xiqueta va abandonar les instal·lacions “aparentment bé” i que l’anestesista que la va atendre no sabia “què ha pogut passar”.
Investigació de Sanitat
Divendres passat, al conéixer-se la defunció de la menor, la Conselleria de Sanitat va procedir a clausurar cautelarment l’activitat de la clínica i va iniciar una investigació al respecte. Este dissabte, el Servici d’Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat va mantindre una reunió amb l’anestesista que va atendre les dos xiquetes. Amb les conclusions d’eixa trobada, va elaborar un informe que s’ha remés a l’autoritat judicial.
La titular del Jutjat d’Instrucció número 5 d’Alzira va obrir diligències prèvies per a investigar la defunció de la menuda, com va assenyalar el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.
Este cap de setmana ha transcendit que la clínica a on van ser ateses les dos menors no tenia autorització de Sanitat per a realitzar les tècniques d’activitat d’anestèsia, que inclou la sedació amb fàrmacs per via intravenosa. El centre sí que està autoritzat com a clínica dental amb activitat en odontologia-estomatologia, i sí que pot administrar sense més autorització anestèsics locals.
