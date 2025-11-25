Atletisme
El 10K València esgota dorsals i bat el seu rècord amb 16.000 inscrits
El 5K València Ibercaja, que se celebrarà també l’11 de gener, posa a la disposició dels corredors les seues últimes 500 places
Claudia Arce
El 10K València penja el sold out. A set setmanes per a la seua celebració, i després d’arribar al límit establit per a esta 18a edició, el 10K València Ibercaja by Kiprun ha tancat les inscripcions de la seua pròxima edició de l’11 de gener de 2026. Amb 16.000 corredors (el límit fixat per l’organització des d’un inici), el 10K més ràpid del món ha aconseguit el seu rècord històric d’inscrits i ha esgotat els dorsals més prompte que mai.
La carrera va obrir el procés d’inscripcions en febrer, amb diferents trams de preus dels 14 als 21 euros. Ara ja no és possible ni tan sols en la Fira de la Carrera, que enguany se celebrarà per primera vegada en l’edifici Veles e Vents.
Des de l’organització de la prova, el seu director Álex Aparicio ha volgut agrair a tots els corredors la seua confiança en la carrera que per 18é any consecutiu obri el calendari no només a València sinó en les proves de ruta de l’RFEA, i ha assegurat que tota l’organització, institucions, patrocinadors i voluntaris continuaran treballant per a oferir “una gran carrera”. Per la seua banda, el 5K València Ibercaja, la carrera que se celebra just abans el mateix 11 de gener, ha entrat en els últims 500 dorsals disponibles.
