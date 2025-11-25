Obertura curs universitari
Cap membre del Consell intervé en l’obertura del curs universitari
A l’acte, marcat per l’absència del president en funcions, Carlos Mazón, han assistit els consellers Rovira, Valderrama, Nuria Martínez o Ruth Merino
L’anomalia en la qual està immersa la política valenciana des de la dimissió de Carlos Mazón per la gestió de la dana provoca efectes directes en l’autogovern dels valencians. Ha ocorregut este matí, durant l’obertura del curs universitari 2025-26 en la Universitat de València.
Cap membre del Consell ha intervingut en l’acte solemne celebrat en el Paranimf de la UV, que ha estat marcat per l’absència de l’encara president en funcions, Carlos Mazón, malgrat que s’havia anunciat la seua assistència a l’acte. A la cerimònia han assistit diversos membres del Consell com el conseller d’Educació, José Antonio Rovira; la de Justícia, Nuria Martínez; la d’Hisenda, Ruth Merino, o el d’Emergències, Juan Carlos Valderrama.
Cap d’ells ha pres la paraula, la qual cosa trenca una tradició en l’autogovern, més en una institució històrica. Enguany s’han celebrat els 525 anys d’història d’una institució acadèmica que va nàixer com a Estudi General en 1499, i que ha passat d’ensenyar Teologia, Arts, Filosofia, Medicina i Dret a tindre quasi 50.000 alumnes repartits en quatre campus.
L’acte ha estat plagat d’autoritats polítiques, militars i universitàries, entre les quals destaquen, a més del rei Felip VI, la ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant; l’alcaldessa de València, María José Catalá; la delegada del Govern, Pilar Bernabé; la presidenta de les Corts, Llanos Massó; la presidenta de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, Eva Alcón; la rectora de la UV, Mavi Mestre; el conseller d’Educació, José Antonio Rovira; la consellera d’Hisenda, Ruth Merino; el tinent general de la Caserna General Terrestre d’Alta Disponibilitat (CGTAD), Luis Sáenz Rocandio; el president del Tribunal Superior de Justícia de la C. Valenciana, Manuel José Baeza Díaz Portales, i el fiscal superior José Francisco Ortiz Navarro, entre altres.
