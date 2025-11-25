La Comunitat Valenciana registra 75 denúncies cada dia per violència masclista
Els casos de maltractament sumen 13.677 denúncies en els sis primers mesos de l’any - Les entitats feministes posen el focus en la violència econòmica com una de les formes més comunes i invisibles de fer mal a la dona
Silvia és víctima de violència masclista. Compta amb una sentència ferma que així ho assegura i, no obstant això, el seu exmarit va trobar la manera de continuar danyant-la temps després: va deixar de pagar la seua part de la hipoteca i el banc va iniciar un procediment de desnonament que va acabar amb esta dona en el carrer al costat del seu fill de 4 anys. El seu cas no és únic. Diverses entitats feministes expliquen com el maltractador incomplix l’acord de divorci i eludix el pagament de la manutenció dels fills o el pagament de la hipoteca per a perjudicar (més) la víctima. S’anomena violència econòmica i és una de les violències “més invisibilitzades” que es pot exercir dins del matrimoni (control dels gastos, impedir una entrevista de treball, quanties limitades quan no es generen ingressos…) o una vegada conclosa la convivència, amb l’impagament de pensions o d’altres acords econòmics. Es tracta, en definitiva, d’impedir l’autonomia econòmica de la dona en un sistema en el qual tant tens, tant vals.
El Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Contra la Dona és el 25 de novembre i les xifres es posen en relleu per a fer balanç de la situació. I, lluny d’anar a menys, van a més. Així, segons els informes periòdics que fan des de l’Observatori de Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), cada dia s’interposen 75 denúncies per violència masclista a la Comunitat Valenciana (un total de 13.677 denúncies durant el primer semestre de l’any, enfront de les 13.532 del mateix període de l’any anterior). I tot això, amb la violència econòmica fora de l’equació, encara que és cert que el nou Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere sí que preveu incloure esta modalitat de violència en el seu text.
Però les dades sobre la violència econòmica escassegen. Així, un dels pocs estudis elaborats en 2023, del Ministeri d’Igualtat i amb dades de 2019, assegurava que la violència econòmica és “la tercera manifestació més freqüent de violència de gènere”, ja que l’11,5 % de les dones l’ha patida alguna vegada. No obstant això, continua sent la menys reconeguda socialment. L’objectiu de la violència econòmica és “que depenguen de l’agressor”, perquè tinguen més dificultat a trencar amb el cicle de violència.
El ventall de la violència econòmica és ampli, ja que implica des del fet “que la parella controle els gastos, fins que es prenguen decisions econòmiques importants sense consultar l’altra part o obligar la dona a deixar el seu treball o que es veja obligada a demanar diners”. No obstant això, la forma més comuna d’exercir violència econòmica de gènere és l’impagament de pensions (amb menors a càrrec, ja que multiplica les dificultats de la dona víctima de violència masclista per a refer la seua vida. Això va ser el que li va ocórrer a Silvia, que va veure com es quedava en el carrer perquè el seu exmarit havia deixat de pagar la manutenció que li correspon i la hipoteca, per tal de “deixar-me en el carrer, sense res”. I és que hi ha entitats bancàries que tenen en compte les circumstàncies personals, però d’altres, no.
Manifestació, a les 19 hores
La violència econòmica ja està arreplegada en el Conveni d’Istanbul, però encara no apareix com a tal en la Llei contra la violència de gènere estatal, encara que l’objectiu és que el nou Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere sí que la incloga. Amb esta i altres reivindicacions, les feministes eixiran hui al carrer. La Coordinadora Feminista de València convoca per a esta vesprada una manifestació amb el lema “Prou de violència contra les dones. Fartes d’impunitat amb els agressors”. La marxa de València començarà a les 19 hores en el carrer Navarro Reverter i discorrerà pels carrers Colón, Xàtiva i Marqués de Sotelo, per a finalitzar en la plaça de l’Ajuntament, a on dones supervivents de la violència masclista llegiran un manifest.
L’organització convocant crida a participar en la manifestació, “davant de la situació social i política en la qual les retallades en polítiques públiques d’igualtat suposen un perill per a la vida i seguretat de les dones”. “Eixirem al carrer vestides de negre i lila, colors que representen el dolor i la lluita feminista des de fa segles. La violència masclista és la violació de drets humans més generalitzada del planeta”, sostenen, després d’afirmar que “71 dones assassinades i cinc criatures durant estos 12 mesos suposa una terrible fallada del sistema i una societat que no garantix la seguretat de les dones i els seus fills”. A més, este matí, a les 11:30 hores, hi ha un acte en el monòlit instal·lat en el cementeri general de València, “en memòria de totes les dones i criatures assassinades pel terrorisme masclista”.
