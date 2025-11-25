Un curs pioner busca millorar la capacitació digital dels jóvens de Sueca
L’Ajuntament oferix trenta places d’un itinerari formatiu gratuït per a millorar les oportunitats laborals
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca ha posat en marxa una nova iniciativa formativa dirigida a la població jove del municipi amb l’objectiu de potenciar el seu accés a oportunitats laborals en l’àmbit de la transformació digital. La proposta, desenrotllada en col·laboració amb la consultoria IOBG Agentes del Cambio, oferix un complet itinerari formatiu gratuït que permetrà als i les participants adquirir competències altament demanades en el mercat actual.
La regidora de Joventut, Roser Viñoles, ha destacat que ens trobem en “un moment decisiu en el qual la digitalització, l’anàlisi de dades i la ciberseguretat s’han convertit en habilitats essencials per a qualsevol persona jove que aspire a créixer professionalment”. En este sentit, ha subratllat que el programa “aposta per una formació especialitzada sense cost per a l’alumnat, basada en competències de digitalització, màrqueting 360º, big data, ciberseguretat i transformació empresarial”.
El projecte, finançat amb fons europeus i estatals, no només facilitarà coneixements d’avantguarda, sinó que també permetrà a l’estudiantat desenrotllar un projecte real de transformació digital, acompanyat de mentoria professional. Al finalitzar l’itinerari, els qui hagen completat la formació rebran una acreditació oficial que reforçarà notablement la seua ocupabilitat.
La previsió és que el curs comence el dilluns 12 de gener, amb una sessió presencial a la setmana, que tindrà lloc tots els dimecres a la vesprada. El programa compta amb un màxim de 30 places, la qual cosa permetrà una atenció personalitzada i un seguiment directe del progrés de cada participant.
