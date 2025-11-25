Dimitix la directiva del principal club LGTBI+ de València en ple debat sobre el boicot als Gay Games
Els socis de Samarucs voten no participar com a club en un esdeveniment que ja havia sigut vetat per bona part dels clubs espanyols i portuguesos. La junta directiva del club valencià explica que la seua dimissió no està relacionada amb els Gay Games i manifesta el seu respecte tant als jocs com a la federació internacional que els organitza
El Club Esportiu LGTBI+ Samarucs València, amb més de 18 anys d’història i uns 670 socis, va votar diumenge en assemblea no acudir com a equip als Gay Games, l’edició de 2026 dels quals se celebrarà en la ciutat de València i per a la qual ja hi ha 3.660 persones inscrites. Es tracta d’una baixa sensible, perquè Samarucs no només és el club LGTBI+ més rellevant de la Comunitat Valenciana, sinó que, a més, ha aconseguit ser l’associació del col·lectiu amb més representació fora de l’àmbit esportiu.
Cal recordar que el passat 18 d’octubre, bona part dels clubs que integren l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTBI+ (ADI LGTBI+) va decidir no donar suport a la XII edició dels Gay Games. En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, dos de les quatre entitats sòcies (Dimove i Dracs) hi van votar en contra, mentres que Entendemos es va mostrar a favor, i Samarucs es va abstindre. La votació tenia caràcter vinculant per als clubs participants.
Però Samarucs va decidir portar una segona consulta als seus propis socis per a donar suport o descartar el boicot als jocs dedicats a visibilitzar la diversitat sexual. Segons expliquen fonts del club, la seua abstenció en l’ADI estava motivada per la voluntat democràtica de fer partícips de la decisió tots els membres de l’equip. La votació va estar dividida. Va acabar imposant-se el rebuig als Gay Games, donant així suport a l’acord al qual va arribar l’Agrupació Esportiva Ibèrica. Samarucs no participarà com a club en l’esdeveniment de la seua ciutat.
En la mateixa assemblea, el president de Samarucs, Javier Gil, va decidir dimitir després de sis anys al capdavant de l’entitat. Després d’ell van dimitir en bloc els nou integrants de la junta directiva. El mateix Gil ha explicat a este periòdic que la decisió d’abandonar el càrrec no té relació directa amb el resultat de la votació sobre els Gay Games. De fet, va presentar la dimissió abans del recompte de vots —és a dir, de saber quin seria el veredicte de l’assemblea—. La seua decisió, insistix, és fruit d’una reflexió personal per a deixar pas a un nou equip amb idees també noves.
Un dels principals punts de debat en l’assemblea consistia a decidir si convenia visibilitzar el col·lectiu LGTBI+ i traslladar les seues reivindicacions com a club o com a esportistes individuals. Samarucs rebutja participar com a equip, però permetrà a cada un dels seus membres inscriure’s i manifestar el seu descontentament amb les polítiques empreses per l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana. La solidaritat amb la resta de clubs estatals i el rebuig a les retallades en matèria de diversitat mai van estar en qüestió.
Així mateix, des de la ja antiga directiva transmeten el seu profund respecte als jocs que des de fa 40 anys contribuïxen a la visibilitat, la inclusió i la igualtat LGTBI+ en tot el món. I també manifesten el seu suport a la Federació Internacional dels Gay Games, entitat que l’octubre d’este mateix any va reaccionar a l’incipient malestar desmarcant-se de les polítiques de PP i Vox a la Comunitat Valenciana —amb especial atenció a les retallades en la Llei trans—.
La veritat és que estes polítiques i l’eixida de les entitats com Lambda de l’organització de l’esdeveniment —només es manté Avegal— han obert un profund debat en el col·lectiu, que s’enfronta a la cruïlla de visibilitzar-se des de dins o denunciar des de fora uns jocs que, diuen, transiten cap al pinkwashing. El club Samarucs ja va evidenciar signes de divisió interna el novembre de l’any passat quan es va parlar sobre la possibilitat de participar en l’organització de l’esdeveniment. I altres clubs d’Espanya com els citats Cierzo, Entendemos i Madpoint han manifestat el seu interés a prendre l’eixida com a clubs malgrat el soroll dels últims mesos. Mentrestant, l’organització continua sumant inscrits de països com els Estats Units, el Canadà o Austràlia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
- À Punt rectifica i no eliminarà la plaça de la cap de Meteorologia
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista