Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València

Les vivendes partixen de 182.000 euros, amb garatge i traster inclosos

Recreació del projecte de Firmus a Torrent

Recreació del projecte de Firmus a Torrent / Levante-EMV

Joan Batalla

València

La promotora valenciana Firmus Homes ha iniciat la comercialització de Vergel Residencial, un nou desenrotllament de 169 vivendes situat a Torrent, a menys de deu minuts de València i al costat del Parc Central, una de les zones amb més projecció de la ciutat metropolitana. El projecte, que ja compta amb un alt percentatge de reserves tancades, oferix vivendes d’un, dos i tres dormitoris, amb terrasses, garatge i traster inclosos, des de 182.000 euros. La promoció es construirà en dos fases i l’inici de les obres està previst per al segon trimestre de 2026.

Totes les vivendes incorporen cuines obertes, amplis salons i una cuidada distribució per a optimitzar cada metre quadrat. A més, els compradors podran personalitzar acabats entre diferents opcions. El projecte compta, a més, amb una alta qualificació energètica, gràcies a mesures com l’aerotèrmia, la protecció solar i la preinstal·lació per a vehicles elèctrics.

Situat en la zona del Parc Central de Torrent, Vergel Residencial s’integra en una zona moderna, amb àmplies avingudes, zones verdes i excel·lents connexions amb València. És un entorn ideal per a famílies jóvens i parelles que busquen la tranquil·litat d’un municipi consolidat, amb tots els servicis, però sense renunciar a la proximitat a la capital.

Interior de una de las viviendas de Firmus.

Interior d’una de les vivendes de Firmus / Levante-EMV

Àrees comunes

El complex disposa d’espais comuns dissenyats per a fomentar la vida comunitària, amb piscina, àrea infantil, zones enjardinades amb arbreda, espai pícnic i una sala social per a reunions o activitats veïnals. “En Firmus Homes apostem per dissenyar vivendes que combinen comoditat, eficiència i benestar. Volem crear llars pensades per a gaudir, en entorns que inspiren comunitat i qualitat de vida”, explica Begoña Valero, responsable d’operacions de la companyia.

