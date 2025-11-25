Dia Internacional Contra la Violència de Gènere
L’Eliana commemora el 25N amb una programació centrada en la prevenció de la violència masclista
La campanya “Amor real versus amor viral”, dirigida especialment a la joventut, ha sigut l’eix d’esta edició
Olivia Díaz
L’Ajuntament de l’Eliana culmina hui, 25 de novembre, la programació organitzada amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones, desenrotllada durant les últimes setmanes en col·laboració amb el Consell de les Dones i diverses associacions del municipi.
Amb el lema “Amor real versus amor viral”, la campanya d’enguany ha posat el focus en la joventut, amb l’objectiu d’identificar els mites de l’amor romàntic i la seua representació en les xarxes socials, així com detectar actituds de control i dependència disfressades d’afecte idealitzat.
Atenció a la violència en xarxes
La iniciativa inclou cartells, vídeos i materials informatius que mostren senyals d’alerta —com el control digital, la gelosia o el sèxting no consentit— al costat de bones pràctiques basades en el respecte, el consentiment i la igualtat.
L’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha destacat que “esta campanya apel·la directament a les i els jóvens, perquè és en les xarxes socials a on es construïxen moltes idees sobre l’amor. Acompanyar-los per a diferenciar relacions sanes de dinàmiques que normalitzen el control és essencial per a previndre la violència masclista”.
Activitats de tota mena
Al llarg d’esta programació del 25N, el municipi ha acollit xarrades, jornades, teatre, cine i activitats educatives obertes a tota la ciutadania.
Entre estes destaquen la Jornada sobre Intel·ligència Artificial i Violència de Gènere, amb més de 100 assistents, la presentació del llibre Hijas del miedo, així com la representació teatral dirigida a l’alumnat amb 200 alumnes inscrits i la concentració en record de les víctimes que se celebra este migdia.
A més, l’Ajuntament, que il·luminarà hui la seua façana de color violeta, ha celebrat el I Concurs de Fotografia “L’Eliana Contra la Violència de Gènere” i ha impartit tallers i formació tant en els centres educatius com al personal municipal, reafirmant així el seu compromís amb la igualtat, la prevenció i l’erradicació de la violència masclista.
