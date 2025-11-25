“El Pla Endavant considera més prioritari un circuit de motos que un centre educatiu o sanitari”
Els Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLER) denuncien que el pla de reconstrucció promou més la “tecnologia armamentística” que la seguretat de les persones
El mes d’octubre passat, la Generalitat Valenciana publicava la versió definitiva del Pla Endavant per a consolidar la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana i, en concret, de la zona afectada per la dana d’octubre de 2024. En este es detallen les actuacions que, distribuïdes en quatre pilars (persones, economia, medi ambient i teixit social i comunitari), es desenrotllaran des de l’Administració autonòmica. Els Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLER) denuncien en un comunicat que el pla “no va comptar amb una verdadera participació ciutadana i planteja actuacions basades en les mateixes polítiques que han provocat la catàstrofe que hem patit”. “Un pla —afigen en la nota— que parla molt d’indústria i de creixement econòmic sense prioritzar la seguretat de les persones, ni els servicis públics, ni la protecció de l’horta ni del territori afectat, ni tampoc la millora i recuperació d’equipaments educatius, socials o sanitaris”.
Des dels CLER advertixen: “Volem fer constància del despropòsit que suposa este projecte assenyalant com a exemples les propostes encaminades a l’ampliació del port de València, la promoció de negocis relacionats amb l’automoció, les indústries del plàstic, de la química, de la logística i, fins i tot, de tecnologia armamentística”. Entre totes les actuacions i a tall d’exemple del “model de reconstrucció que plantegen els actuals governants de la Generalitat Valenciana, hi ha la proposta de reconstruir i millorar els accessos i el pàrquing del Circuit Ricardo Tormo per al Gran Premi de Moto GP que es va celebrar este mes de novembre”. Lamenten que es tracta d’“una infraestructura que ocupa un espai natural de laminatge, fet que provocarà un augment de l’efecte destructiu de la barrancada, i que ja compta amb una data d’execució, en detriment d’altres infraestructures molt més necessàries i urgents per a la població com els centres educatius o sanitaris, que, hui dia, encara no sabem quan estaran en funcionament”.
Aposta pel “creixement desmesurat”
Els comités locals per a la reconstrucció advertixen sobre “la falta de propostes concretes en defensa de la recuperació del xicotet comerç, de l’avaluació de l’impacte mediambiental o de la gestió del risc, que haurien de ser un dels pilars fonamentals i prioritaris del pla”. “Este projecte evidencia que la prioritat d’este pla és un creixement desmesurat i insostenible, per a ocupar més sòl en zona inundable, fomentant l’ús del formigó i convertint el nostre territori en objecte d’especulació econòmica. Denunciem especialment la completa absència d’una visió integral de les conques hidrològiques com a unitat territorial, ignorant que les decisions d’actuació que es prenen riu amunt afectaran inevitablement la part baixa de la conca en el futur”, afigen en el comunicat.
“Que es retire el pla”
“Hem de dir també que este pla no preveu cap millora en la xarxa de transport públic de les comarques afectades, obviant totalment el sofriment de les persones usuàries: cancel·lacions, retards, freqüències insuficients, una nul·la inversió autonòmica i una falta total de compromís amb una mobilitat sostenible i eficient”, agreguen. Els comités recorden que el Pla Endavant “va ser la proposta estrela del tinent general retirat Francisco José Gan Pampols, nomenat vicepresident per a la Recuperació Econòmica i Social el novembre de 2024; i el cost del contracte firmat per a la redacció d’este pla de reconstrucció s’estima en dos mil milions d’euros”. Els CLER exigixen la “retirada immediata del Pla Endavant per considerar-lo un programa que únicament defén els interessos d’empresaris i grans multinacionals, que compromet la vida de les persones dels pobles afectats i condemna l’Horta Sud a una situació de col·lapse social i ambiental”.
