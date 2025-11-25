Sagunt desmunta mites sobre la violència sexual
Més 400 jóvens recorren una mostra que pretén fer reflexionar l’alumnat de l’ESO sobre la cultura de la violació
María Badal
Més de quatre-cents jóvens del municipi han participat en les 26 visites guiades organitzades per les tècniques de la Regidoria d’Igualtat a l’exposició “Què portaves posat? Desmuntant patrons sobre la violència sexual”, una proposta que s’emmarca dins de la programació del 25N i que “busca qüestionar i desactivar els discursos que culpabilitzen les víctimes d’agressions sexuals”, segons afirmen des de l’organització.
L’alumnat de 3r i 4t de l’ESO dels instituts IES Clot del Moro, María Moliner, Jaume I, Número 5 i Camp de Morvedre ha tingut l’oportunitat de recórrer la mostra i participar en un diàleg pedagògic sobre la violència de gènere. Durant les visites, les tècniques municipals han guiat els grups per a interpretar cada peça exposada i reflexionar sobre els estereotips que persistixen entorn de la violència sexual.
L’exposició reunix els testimoniatges de huit dones que van ser agredides sexualment i exhibix la roba que portaven posada en el moment de les agressions. L’objectiu és evidenciar que la responsabilitat mai recau en la víctima i desmuntar els patrons de l’anomenada “cultura de la violació”.
“Què portaves posat? Desmuntant patrons sobre la violència sexual” romandrà oberta al públic en el Centre Cívic Antic Sanatori del Port de Sagunt fins al 28 de novembre, oferint a la ciutadania un espai per a la reflexió i la conscienciació.
Projecció local
L’Àrea d’Igualtat de Sagunt ha dissenyat una programació extensa per a este 25 de novembre amb el lema “Masclisme al fem, feminisme al carrer”, a través de tanques publicitàries en tota la ciutat, il·lustracions provocadores i adhesius repartits en comerços adherits al Pacte Ciutadà contra la Violència de Gènere.
Així mateix, més enllà de l’exposició central, s’han programat diverses activitats formatives i de sensibilització en la comarca: “Hi haurà tallers d’autodefensa feminista dirigits tant a jóvens com a adults, així com xarrades impartides per expertes en violència de gènere, amb el propòsit de dotar la comunitat de ferramentes pràctiques per a respondre a comportaments masclistes”, afirmen des del consistori.
Reacció social
Des dels sectors educatius valoren molt positivament l’exposició, ja que consideren que “permet abordar un tema tan complex com la violència sexual des d’un enfocament educatiu i preventiu, no només reactiu”, asseguren des dels instituts. Així mateix, col·lectius feministes del Camp de Morvedre elogien “el fet que les jóvens generacions puguen plantejar-se preguntes incòmodes i rebre respostes fonamentades, contribuint així a canviar mentalitats”, asseguren des de l’organització.
L’Ajuntament confia que “esta mena d’iniciatives es convertisquen en una línia habitual de treball amb els instituts, reforçant la col·laboració entre la Regidoria d’Igualtat i els centres educatius per a continuar construint una comunitat més conscient i compromesa amb la igualtat”, afigen des del consistori.
