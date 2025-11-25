El trànsit va en augment a València mentres la ZBE seguix embossada
El carrer Colón (ronda interior) registra un “alarmant” increment del 10 % de desplaçaments
El trànsit continua en augment i empitjora la qualitat de l’aire a València, mentres la zona de baixes emissions seguix embossada entre el negacionisme de Vox i la falta d’acord dels grups polítics per a tirar-la avant, malgrat estar en risc més de cent milions d’euros de fons europeus. El nombre de cotxes en circulació pels carrers de la capital ha registrat un augment del 5 % durant l’últim mes d’octubre en relació amb el mateix mes de 2022. Amb el Govern de PP i Vox, la ciutat registra 150.000 desplaçaments diaris més que amb l’anterior govern progressista, ha denunciat este dimarts el Grup Municipal de Compromís, que critica la regressió de les polítiques de mobilitat de l’actual executiu municipal.
Segons les dades recopilades pels servicis municipals, el trànsit s’ha incrementat “notablement” en els principals corredors de la ciutat en els tres últims anys. Destaquen pujades del 8,6 % en les rondes, del 3,1 % en grans avingudes, del 2,7 % en grans vies i carrers marginals, i un “alarmant” 10,5 % en la ronda interior, que inclou els carrers Colón, Xàtiva i Guillem de Castro i perimetra Ciutat Vella, una zona especialment sensible a on l’anterior govern havia aconseguit reduccions sostingudes.
El regidor de Compromís per València Giuseppe Grezzi ha advertit que la falta d’una ZBE efectiva “no és només un problema ambiental: és un problema de responsabilitat política”. El segon partit de la ciutat recorda que la falta d’acord dins del Govern de PP i Vox ha paralitzat l’ordenança i ha deixat València a la vora de perdre més de 150 milions d’euros en fons europeus i estatals. Compromís i PSPV van presentar este dilluns una ordenança de baixes emissions alternativa que el PP tampoc està disposat a negociar al condicionar-la de nou al suport del corredor verd com a projecte alternatiu sense cotxes per al bulevard García Lorca. Segons Grezzi, “el que hauria de fer Catalá és acceptar la proposta conjunta de Compromís i PSPV per a salvar la salut dels valencians i no perjudicar greument l’Ajuntament amb la pèrdua de 150 milions. Esperem que tinga sensatesa i, si no vol donar suport, almenys que s’abstinga”, considera el regidor.
Les dades comparatives del trànsit difoses per Compromís van en línia amb els estudis recents de la Universitat Politècnica de València, que confirmen que el 40 % dels barris de la ciutat ja superen els límits de contaminació actuals, i que, amb la nova normativa europea, pràcticament tot València quedaria en situació d’incompliment.
També puja en l’estudi comparatiu anual
Les dades interanuals també reflectixen, afig Compromís, que les polítiques de trànsit de PP i Vox “van en direcció contrària” al que necessita la ciutat. L’estudi comparatiu entre octubre de 2024 i octubre de 2025 mostra un increment global del trànsit en quasi totes les grans vies i eixos de distribució interna, amb increments del 8,8 % en grans avingudes i carrers i un 2 % en la ronda de Trànsits. Encara que les entrades a la ciutat registren una caiguda, augmenten preocupantment els desplaçaments dins de la ciutat, especialment quan es revertixen mesures de pacificació o es faciliten els recorreguts interiors en detriment del transport públic i la mobilitat sostenible, assenyala Compromís.
En concret, les entrades a València baixen un 7 %, però els moviments interns pugen en quasi tots els corredors i grans avingudes. La ciutat absorbix més trànsit en els seus barris i eixos centrals, una tendència que no només fa augmentar la congestió, sinó que empitjora la qualitat de l’aire precisament en les zones amb més densitat de població. Este efecte empitjora especialment en trams com Serreria (+13 %), Pérez Galdós (+9,7 % i +11,8 % segons els sentits), Ausiàs March (+9,3 %) o les grans vies (+8,8 %).
