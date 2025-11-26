Tribunals
Una acusació en la dana demana que torne a declarar la periodista que va dinar amb Mazón el 29-O
Ciutadans evidencia les contradiccions de Vilaplana amb el propietari d’El Ventorro i la informació avançada per Levante-EMV sobre el fet que la consultora el va portar al Palau
El partit Ciutadans, que exercix l’acusació popular en la causa de la dana, ha sol·licitat a la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra que torne a citar a declarar la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el 29 d’octubre, Maribel Vilaplana, al considerar que va poder incórrer en falsedats en la seua declaració del passat 3 de novembre.
Ciutadans sosté que la versió que va donar sobre les dimensions del reservat en el qual va dinar amb el llavors president de la Generalitat no coincidix amb la que va donar l’amo del restaurant, que també va declarar divendres passat com a testimoni. “Les distàncies entre ella i Mazón en la sala a on van dinar i van estar de sobretaula quasi quatre hores són molt més pròximes del que es va fer pensar a esta part en la seua declaració”, per la qual cosa és possible que sí que escoltara les seues converses, defenen els lletrats de Ciutadans, Carmen Peris i Eduardo García Ontiveros.
Ciutadans també menciona la informació avançada ahir per Levante-EMV respecte al fet que Vilaplana podia haver portat, en el seu cotxe, Mazón al Palau de la Generalitat, després d’haver eixit de l’aparcament a les 19:47 hores d’aquella jornada. “Si això fora així, Vilaplana no hauria contat la veritat en seu judicial i hauria romàs més temps encara al costat del president”, sostenen els advocats de Ciutadans. Per això, demanen a la instructora que acorde una nova testifical de Vilaplana, amb la possibilitat de sol·licitar que s’investigue un presumpte delicte de fals testimoniatge, encara que només podria fer-se quan hi haja sentència o una interlocutòria que finalitze la instrucció.
