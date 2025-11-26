Els feminicidis dupliquen la violència de gènere
Les dades d’assassinats de dones a les mans d’hòmens suposen un 54 % més de les que registra la violència masclista, que només comptabilitza els perpetrats per parelles o exparelles
Les dades oficials registren 38 dones assassinades enguany a mà de les seues parelles o exparelles. Els seus noms estaven ahir escrits en una tela morada que decorava el monòlit en homenatge a les víctimes de violència de gènere, que es va col·locar fa tres anys en el cementeri general de València. La Coordinadora Feminista celebra des de llavors un acte d’homenatge a les víctimes que moren cada any a les mans de les seues parelles o exparelles i que conformen les xifres oficials d’assassinats per violència masclista, i ho fan en els actes emmarcats amb motiu del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Contra la Dona. Allí, ahir al matí, les feministes van llegir una sèrie de poemes i van recordar les víctimes d’un flagell que no cessa.
Des de la Coordinadora Feminista, però, van voler ahir fer un pas més. “Si parlem del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Contra la Dona, hauríem de parlar de xifres que són molt més elevades”, van explicar les assistents a l’acte, després de fer referència a les dades que registra Feminicidio.net, un portal en el qual es documenten tots els assassinats de dones perpetrats per hòmens, encara que no hi haja cap vinculació o eixa vinculació no siga sentimental. Eixes xifres, la de feminicidis, dupliquen els casos d’assassinats per violència masclista, després de registrar 83 casos en 2025 (un 54 % més), quan falta poc més d’un mes perquè concloga l’any.
“Estes són les dades i els assassinats a dones són cosa d’hòmens. Per això, les feministes demanem que estes dades es tinguen en compte, perquè només comptabilitzen els assassinats que perpetren parelles o exparelles, i la veritat és que hi ha hòmens que maten dones perquè són dones. Necessitem avançar, no retrocedir”, explicaven ahir les assistents a l’acte en referència a un debat que retrocedix davant de les postures negacionistes.
“Disculpen les molèsties, ens estan assassinant”
De fet, les dades d’assassinats per violència masclista es registren des de 2003 i comptabilitzen 1.333 casos a Espanya, 165 dels quals són a la Comunitat Valenciana (21 a Castelló, 70 a València i 74 a Alacant). No obstant això, si parlem de feminicidis, la xifra es dispara. “Necessitem que la coeducació siga una realitat. Necessitem que en els col·legis i instituts s’explique com és el sistema patriarcal i com funciona per a poder combatre’l. No n’hi ha prou amb dir que els hòmens i les dones som iguals, perquè el sistema no ens tracta com a iguals i cal explicar-ho i educar en este sentit. Que en el 2025 tinguem les xifres que tenim significa que este flagell no cessa i que, lluny d’anar a més, anem a menys”, explicaven ahir.
A la vesprada, en la manifestació del 25N, com en altres ocasions, es van poder llegir missatges i escoltar víctors que feien referència a esta denúncia: “Disculpen les molèsties, ens estan assassinant”.
