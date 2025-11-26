Indústria
Extremadura avança València en la carrera per fabricar microxips
El Govern aposta per Trujillo per a una planta de 2.350 milions que servisca per a desenrotllar components per a semiconductors d’alt rendiment
Extremadura ha avançat València en la carrera per fabricar microxips. El Govern ha decidit que la localitat de Trujillo (Càceres) aculla una fàbrica de components de xips amb una inversió total de 2.350 milions d’euros. En el projecte participen la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT) i l’empresa estatunidenca Diamond Foundry, de la qual és accionista minoritari l’actor Leonardo DiCaprio.
La decisió de l’executiu d’apostar per Extremadura es produïx malgrat el fet que València lidera a Espanya el sector dels microxips i treballa en el desenrotllament d’un gran campus internacional per a impulsar la transferència de tecnologia i posar en marxa línies de fabricació. El Govern va llançar el PERTE Xip, dotat amb 12.000 milions d’euros, per a impulsar la fabricació de semiconductors a Espanya, i el sector valencià, aliat dins del consorci Valencia Silicon Cluster, va defendre des de l’inici la instal·lació d’almenys una fàbrica de grandària mitjana.
València presenta la major concentració territorial de companyies multinacionals en el sector dels microxips en les branques d’electrònica i fotònica (dispositius que empren la llum —fotons— en lloc d’electricitat —electrons— per a realitzar operacions lògiques i aritmètiques). En el Cap i Casal i Paterna estan les empreses MaxLinear, Analog Devices, Ams Osram, Bosch, VLC Photonics/Hitachi, Ipronics i DAS Photonics. Estes companyies donen treball a sis-cents enginyers amb una qualificació molt alta. No obstant això, malgrat que més del 50 % de les ocupacions d’enginyeria de conductors a Espanya es concentren a València, la Comunitat ha partit amb desavantatge en la carrera dels fons europeus.
“Apostem pel talent”
Rafael del Castillo, membre de la Junta Directiva de Valencia Silicon Cluster, va insistir ahir que “els desenrotlladors i el talent estan a València”. “Nosaltres apostem per crear talent i per dependre de nosaltres. No estem disgustats”, va subratllar.
El Consell de Ministres va aprovar ahir la inversió de l’empresa pública SETT (també coneguda com a SEPI Digital), que aportarà 752 milions d’euros. La planta extremenya fabricarà components per a xips d’alt rendiment amb una tecnologia d’avantguarda basada en diamants sintètics. Amb esta instal·lació, Espanya es convertirà en el major centre mundial de substrats de diamant per a semiconductors.
Oblees i xips d’alt rendiment
La nova planta de Trujillo fabricarà diamants monocristal·lins que s’utilitzaran per a oblees i xips d’alt rendiment, la qual cosa augmenta l’eficiència en la computació amb menys gasto energètic. Està previst que la fàbrica genere 500 ocupacions directes i més de 1.600 d’indirectes. La inversió de la SETT forma part del PERTE Xip.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista