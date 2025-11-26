Llevant UE | Tribunals
La justícia avala el pla de reestructuració del Llevant UE
El Jutjat Mercantil núm. 1 de València notifica la sentència al club granota
Hugo Ferrer/Agències
El Jutjat Mercantil núm. 1 de València ha homologat el pla de reestructuració del Llevant UE i va notificar ahir la sentència al club. La resolució confirma que cap creditor ha impugnat el pla i el jutge ha avalat la proposta íntegrament.
El pla estabilitza les finances del club i declara la seua “irrescindibilitat, així com la de tots els actes, pagaments, operacions o garanties que s’efectuen sota la seua empara”. La sentència establix que el pla no pot ser anul·lat mitjançant una acció de reintegració concursal i cap creditor podrà demanar la rescissió d’eixes actuacions, evitant perjuís a tercers. Contra la sentència que aprova el pla no es pot interposar cap recurs. El pla afecta i s’aplica a totes les persones creditores incloses en el seu perímetre, tant als qui van votar a favor d’este com als qui no s’hi han oposat.
De fet, totes han sigut notificades individualment i cap ha presentat protesta. Les que no formen part del pla —com el personal treballador o les administracions públiques— en queden fora i se’ls abonarà amb normalitat.
El club ja va presentar un pla de negoci amb escenaris alternatius contemplant temporades en Primera i en Segona Divisió del futbol espanyol. La sentència confirma el calendari de pagaments, que comença pels creditors privilegiats, entre ells EDR i Tifosy, i continua amb els ordinaris i, finalment, amb els subordinats, com ja es va explicar en la junta extraordinària d’accionistes del passat 21 d’octubre.
El deute amb Danvila queda, en este cas, extingit, gràcies a la seua capitalització, i el restant es reestructura a deu anys, la qual cosa dona un poc més de marge al club per a poder abordar tots els seus projectes.
El pla crea un precedent
Des del club es destaca la rellevància d’un assoliment que consideren inèdit en la història recent del futbol, perquè, segons han avançat des de LaLiga, podria ser la primera vegada que s’aprova un pla d’estes característiques. De fet, el Departament de Servicis Jurídics de la Lliga s’ha posat en contacte amb el club per a traslladar l’enhorabona, mostrar interés en la resolució i sol·licitar la seua lectura, atés que suposa un precedent rellevant.
Vencedor no podrà jugar
D’altra banda, el futbolista del Llevant UE Unai Vencedor no jugarà este dissabte contra l’Athletic Club, equip que va cedir el jugador basc l’estiu passat, atés que el club valencià està obligat a abonar una compensació econòmica a l’entitat basca en el cas que vulga alinear-lo. Fonts del Llevant van confirmar que existix en el contracte firmat l’anomenada “clàusula de la por” i que el club valencià no té previst pagar eixa xifra, per la qual cosa Vencedor no jugarà dissabte en el Ciutat de València.
Vencedor ha jugat huit partits amb el Llevant esta temporada i des de la seua entrada en l’onze a Girona, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, s’ha afermat en l’equip titular de l’entrenador llevantinista, Julián Calero.
