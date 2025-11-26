L’Ajuntament recapta informació sobre els animals per a decidir si autoritza o no el Circ de Nadal
La lona està a mig instal·lar en un solar de Benicalap i l’obertura està prevista per al 28 de novembre
L’Ajuntament de València ha recaptat més informació a la gerència del Circ de Nadal per a donar-li o no el vistiplau a l’obertura d’una carpa que, en la jornada de dimarts, estava en procés de muntatge. Així ha eixit, en torn de rèplica, a la crítica abocada per Compromís sobre el fet que este circ recuperara la participació d’animals dins de les seues atraccions.
És la segona vegada que este circ es presenta amb la intenció de dur a terme exhibicions d’esta classe. S’emparen per a això en el fet que la normativa de la Generalitat Valenciana els permet l’ús d’espècies que siguen considerades domèstiques, encara que siga en els seus hàbitats tradicionals.
El circ va presentar la petició per a iniciar el muntatge, que s’està duent a terme en l’esplanada de l’avinguda del Llevant UE, a Benicalap. No obstant això, l’Ajuntament assegura que la Policia Local havia parat el muntatge per tal que l’organitzador presentara més documentació de la que havia adjuntat. D’una banda, relacionada amb els animals, perquè s’adjuntara un llistat de la classe d’espècies i detalls sobre estes. D’altra banda, també han sol·licitat documentació sobre la petició d’ocupació de domini públic.
L’espai a on s’ubicarà és un solar en el qual està previst que es construïsca, en el futur, un col·legi públic. La parcel·la, que està en altura, ha albergat espectacles pirotècnics en els últims anys.
A pesar que l’Ajuntament havia dit que s’havia parat el muntatge de la carpa, esta seguia durant la jornada de dimarts, si bé encara amb treball per fer per a inaugurar en la data prevista.
Contenidors i lones en el descampat
Mitja dotzena de contenidors, amb diferents objectes relacionats amb el circ, s’agrupen al voltant de la pista central. Hi ha seients, lones, llocs de venda de productes, etcètera. La lona s’assenta sobre quatre grans pals, en els quals onegen, com és tradicional, banderoles —en este cas, la senyera i la bandera d’Espanya—.
L’any passat, el Circ de Nadal s’havia assentat en una parcel·la de Benimàmet i, quan estava prevista la seua inauguració, va ser clausurat per ocupar una zona d’horta que, tot i estar abandonada, tenia la condició de protegida.
El circ ha anunciat la seua estrena per al dia 28, divendres, i anuncien que tenen esgotades les entrades per a les cinc primeres sessions.
Precisament, una altra de les queixes de l’oposició municipal era la venda de les localitats, una cosa en la qual el consistori s’inhibix, atés que es tracta de transaccions entre particulars. Ja la suspensió de l’any passat es va fer amb entrades venudes anticipadament.
El Circ de Nadal anuncia, entre altres animals, búfals highland, caps de bestiar Watusi, cavalls, camells i les serps d’un faquir.
Per a Compromís, més enllà de les normatives, “València ha de donar un exemple d’ètica i respecte animal, no ser còmplice d’unes pràctiques obsoletes que vulneren els drets dels animals i de seguretat pública”, va assegurar la regidora Gloria Tello.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista