Mazón assegura que va anar caminant de l’aparcament al Palau el 29-O i no aclarix l’hora d’arribada
El president en funcions manté que va cobrir el trajecte sense parades ni entrar “en cap lloc”, però no pot afirmar “amb precisió”" el moment d’arribada al seu despatx
Carlos Mazón assegura que va cobrir a peu i sense parades el trajecte entre l’aparcament a on Maribel Vilaplana tenia el seu vehicle i el Palau de la Generalitat la vesprada del 29 d’octubre de 2024, encara que no ha sabut concretar a quina hora va arribar al seu despatx. El president en funcions nega, així, que accedira als voltants de la seu del Govern valencià en el cotxe de la periodista, com ha publicat Levante-EMV.
Mazón ha mostrat la seua sorpresa per una informació que, al seu juí, “res té a veure amb la gestió de l’emergència ni amb la presa de decisions” durant la dana i que “sembla un assumpte més de Sálvame que cap altra cosa”. “Ratifique que no em vaig parar ni vaig entrar en cap lloc des de la porta del pàrquing fins al Palau, a on vaig vindre caminant”, ha assenyalat.
Així mateix, ha afegit que “vindre amb cotxe a una zona perimetrada amb accés restringit a on el més a prop que es pot arribar és al mateix carrer de la Pau, que és a on està el pàrquing, no tindria massa sentit”. Cal destacar, en tot cas, que la boca de l’aparcament a on es van acomiadar està situada en la plaça de Tetuan, un poc més allunyada del carrer de la Pau.
En tot cas, ha insistit que “ratifica” que va anar “caminant” des de “la porta del pàrquing que està pràcticament al costat del restaurant, en el carrer Bonaire amb la Pau, i que vaig arribar directament al Palau sense fer cap parada ni entrar en cap lloc”.
Mazón no ha volgut parlar d’horaris. Malgrat que la Generalitat ha defensat estes últimes setmanes que va arribar al Palau cap a les 19:00 h, una versió que queda desmuntada amb l’hora en què la periodista va abonar el tiquet, a les 19:47 h, no ha volgut confirmar si va arribar cap a les 20:00 hores. “Mai vaig poder precisar si vaig eixir 15 minuts abans o després, tal com vaig dir en el Congrés (...) Es diu que vaig arribar a les 20:00 h, però el que puc dir és que a les 20:00 h jo estava eixint cap a l’Eliana”, ha afirmat.
En paral·lel, el president en funcions ha justificat el seu perfil baix d’estos últims dies. Un “perfil de prudència” davant de la investidura de Juanfran Pérez Llorca. Ha volgut llançar un “missatge de confiança” sobre les negociacions amb Vox, formació sobre la qual s’ha mostrat convençut que estarà “a l’altura de les circumstàncies”.
