Una ONG demana que els xiquets no assistisquen als bous de la Puríssima a Ontinyent
La Fundació Franz Weber invoca les recomanacions de l’ONU i qüestiona que “el lobby continua incentivant la implicació de xiquets i xiquetes com a fórmula de relleu generacional”
La Fundació Franz Weber ha reclamat este dimecres a l’Ajuntament d’Ontinyent evitar que xiquetes, xiquets i adolescents puguen ser presents durant els festejos taurins previstos per a este pròxim cap de setmana amb motiu de les festes de la Puríssima, “per a complir amb dos recomanacions del Comité dels Drets del Xiquet de Nacions Unides”.
“Estes convocatòries són evidentment contràries a les objeccions internacionals i se celebren en els últims anys en la província amb la connivència d’executius municipals”, asseguren des de l’ONG, que recorda que, en 2018, el Comité va demanar a l’Estat espanyol evitar la participació o presència de xiquets i adolescents en la tauromàquia. “Per a previndre en els xiquets els efectes nocius de l’espectacle dels bous, el Comité recomana que l’Estat prohibisca la participació de xiquets menors de 18 anys com a toreros i com a públic en espectacles de tauromàquia”, va indicar el text.
La Fundació Franz Weber recorda que, l’agost de l’any passat, l’organisme d’expertes i experts de Nacions Unides va incloure una referència en el Comentari general núm. 26, en l’apartat G sobre el “Dret a no patir cap mena de violència”: “Els xiquets han de ser protegits de totes les formes de violència física i psicològica i de l’exposició a la violència, com la violència domèstica o la que s’infligix als animals”.
“Les peticions tenen un encaix evident en l’exposició a la violència que patixen xiquets, xiquetes i adolescents, tant en format de participació directa com en l’assistència com a espectadors”, afirmen des de l’ONG.
Científics alerten sobre estes pràctiques
L’entitat també evoca l’opinió de diferents especialistes, que han alertat sobre l’exposició de les persones menors d’edat a continguts violents, “al comprovar alteracions en el seu comportament i mesurar diferents nivells d’agressivitat i ansietat posteriors”.
“A més de l’evident risc que el xiquet patisca angoixa i, fins i tot, efectes traumàtics originats per l’exposició a escenes d’agressions violentes cap a humans i animals, l’exposició a la violència en la infància pot contribuir a la normalització de la violència i fomentar actituds d’acceptació de l’agressió”, afig el comunicat de la Fundació Franz Weber.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- Castedo avisa que el PPCV està “absolutament fracturat” i dona per fet el congrés després de l’eixida de Mazón
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista