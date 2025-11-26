El pressupost de Cullera supera els 48 milions malgrat sumar onze anys d’impostos congelats
El Govern municipal destaca que els comptes “estan dissenyats per a continuar reforçant els servicis públics essencials, impulsar la modernització urbana i avançar cap a un model de desenrotllament sostenible”
L’Ajuntament de Cullera va aprovar en el ple ordinari de dimarts a la vesprada el pressupost municipal per a 2026, que ascendix a 48,5 milions d’euros, la xifra més alta de la història de la ciutat. Es tracta, a més, de l’onzé pressupost consecutiu que el consistori presenta i aprova dins del termini legal i sense increments en la càrrega fiscal, un fet que el Govern local considera “una prova d’estabilitat, rigor i solvència econòmica”. La proposta va tirar avant amb els vots favorables dels grups municipals PSPV-PSOE i Compromís, mentres que Partit Popular i Vox hi van votar en contra.
El Govern municipal va destacar que estos comptes “estan dissenyats per a continuar reforçant els servicis públics essencials, impulsar la modernització urbana i avançar cap a un model de desenrotllament sostenible, amb especial atenció a les polítiques socials i a les famílies”. Entre les àrees que rebran un impuls específic figuren la seguretat ciutadana, l’educació, les polítiques de joventut, la sostenibilitat ambiental, el reciclatge, la neteja urbana, la promoció del comerç local, la dinamització cultural, el suport al teixit associatiu i la millora dels recursos turístics de la ciutat.
Així mateix, el pressupost manté i reforça programes consolidats com l’Escola Matinera, les beques Erasmus municipals, la Biennal de l’Arròs, les Nits d’Òpera, el Cullera Beach Pride, les partides dedicades a cultura, festes, clubs esportius, música, falles, turisme, així com a nombroses associacions locals. “Un llarg etcètera que sosté la vida social, cultural i festiva de Cullera durant tot l’any”, va assenyalar el Govern local.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, va destacar que este pressupost “consolida un projecte de ciutat que mira al futur amb ambició”. El primer edil va subratllar que mantindre onze anys sense apujar impostos al mateix temps que s’amplien servicis i inversions “demostra que una gestió responsable i transformadora és possible”. “Onze anys de govern, onze pressupostos aprovats dins del termini establit i en la forma oportuna, sense apujar els impostos i prestant més i millors servicis”, va afirmar Mayor, que va prosseguir: “Estem fent créixer Cullera com mai abans, des de la solvència, el treball i la planificació”.
La regidora d’Hisenda, Marta Tur, va recalcar que estos comptes reflectixen el compromís d’un govern que pensa en la majoria social i en les necessitats reals de la ciutadania. “Cullera és cosa de tots. Cullera està viva, avança i té futur”, va afirmar. Tur va subratllar que el pressupost 2026 garantix la continuïtat de projectes estratègics, la protecció dels servicis públics i l’impuls d’iniciatives que reforcen la identitat cultural, festiva i comunitària de la ciutat. “Són uns comptes fets des del diàleg, el sentit comú i la visió d’una Cullera cohesionada i pròspera”, va concloure.
