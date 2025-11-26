Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recompte nocturn de persones sense llar en dotze pobles de la dana

Aldaia i la Generalitat coordinen un projecte per a conéixer amb precisió la realitat i les casuístiques de 12 municipis participants

Reunió de l’equip d’Aldaia amb la Generalitat

Reunió de l’equip d’Aldaia amb la Generalitat / L-EMV

Nelo Simó

L’Àrea de Servicis Socials de l’Ajuntament d’Aldaia i la Generalitat Valenciana es coordinen, mitjançant la Direcció General d’Inclusió, per a dur a terme el recompte nocturn simultani de la comunitat en municipis de la dana, i serà este dijous 27 de novembre, entre les 20 i les 24 hores.

D’esta manera, l’equip de Servicis Socials d’Aldaia, format per 25 persones, més voluntariat, posarà en marxa un operatiu per a conéixer amb precisió la realitat i les casuístiques de 12 municipis participants, afectats tots per la dana del 29 d’octubre de 2024: Catarroja, Manises, Torrent, Sedaví, Massanassa, Aldaia, Albal, Xirivella, Alaquàs, Alzira, Alfafar i Utiel.

Segons el director general d’Inclusió, Pedro Carceller, en una reunió de treball a Aldaia, “sense la implicació de les dos administracions, este projecte no podria dur-se a terme. Junts avancem cap a un model que prioritza els drets, la prevenció i l’atenció personalitzada”.

Tots els municipis participants s’han unit de manera voluntària i compartixen un element comú: haver sigut afectats per la dana, la qual cosa permetrà analitzar com interactuen els desastres naturals amb l’exclusió social i les noves vulnerabilitats emergents, segons expliquen des de l’Administració autonòmica.

Empar Folgado, regidora d’Assumptes Socials de l’Ajuntament d’Aldaia, assegura que l’objectiu és “saber quanta gent viu en el carrer realment, i, amb les dades a la mà, poder treballar conjuntament, optar a ajudes o subvencions i millorar la situació d’estes famílies i persones”.

D’esta manera, cada ajuntament tindrà les dades rigoroses i actualitzades del seu municipi per a començar a treballar. De fet, és un projecte que arriba a penes una setmana i mitja després de la publicació de la primera convocatòria autonòmica de subvencions específiques per a intervindre en l’àmbit del sensellarisme, en el qual la coordinació entre administracions és fonamental.

Treball coordinat amb el tercer sector

En poques setmanes s’ha dissenyat i desplegat un dispositiu tecnològic propi, adaptat al context valencià, que inclou ferramentes digitals i protocols homogenis per a tots els municipis. L’operatiu s’articula mitjançant un treball coordinat entre servicis socials municipals, entitats del tercer sector, universitats i voluntariat, la qual cosa “assegura un procés rigorós, segur i respectuós amb les persones en situació de sensellarisme”.

Com a part de la preparació s’ha impartit la formació específica a 250 voluntaris i professionals que participaran en el recompte en sessions informatives que han permés unificar criteris, explicar els protocols i l’aplicació digital i assegurar una intervenció coordinada durant tota la jornada del 27 de novembre.

Des de la Generalitat asseguren que este recompte suposa “un pas fonamental per a dissenyar respostes públiques més eficaces”, ja que “permetrà millorar la planificació de recursos, servicis i accions tant en l’àmbit municipal com en l’autonòmic, amb el propòsit de reduir el sensellarisme i impulsar una atenció centrada en els drets”.

