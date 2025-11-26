Teatre
València bastix un pont escènic cap a Iberoamèrica
Més de 40 professionals de 15 països se citaran a València en Puente, el Congrés Iberoamericà d’Arts Escèniques
Espai Inestable i La Rambleta impulsen el Congrés Iberoamericà d’Arts Escèniques Puente, que se celebra del 25 al 29 de novembre, “amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi artístic entre Espanya i Llatinoamèrica i potenciar la projecció internacional de professionals del sector escènic”.
Així ho han anunciat este dimarts els seus impulsors durant la presentació del projecte, que ha comptat amb la presència d’Álvaro López Jamar, director de l’Institut Valencià de Cultura (IVC); Ester Olivas, directora general d’Emprenedoria i Internacionalització; Tatiana Clavel, directora de La Mutant; Rocío Huet, directora de La Rambleta, i Jacobo Pallarés, director d’Inestable, que han destacat “la rellevància d’esta iniciativa per a l’impuls de la innovació i la col·laboració intersectorial”.
Durant l’acte, els representants han subratllat “la importància de les col·laboracions entre institucions per a dur a terme esta mena de projectes que enriquixen les arts escèniques”. Així, Puente “naix amb l’objectiu de bastir un pont sòlid i durador entre Europa i Llatinoamèrica en l’àmbit de la cultura, crear un espai de trobada i traçar una estratègia de cooperació cultural que involucre creadors, gestors, programadors i representants institucionals d’Espanya, Llatinoamèrica i Europa”, han dit.
Més de 30 activitats programades
Amb un programa divers, Puente oferirà, del 25 al 29 de novembre, més de 30 activitats entre les quals s’inclouen xarrades i taules de debat als matins, funcions en viu a les vesprades i programació cultural local nocturna. Finalitzarà el 29 de novembre en el CCCC, coincidint amb l’exhibició de Migrats Dansa.
Per mitjà de quatre rutes de pensament basades en residències, mobilitat, mediació i models de gestió, es plantegen accions que combinaran conferències magistrals, taules llargues, presentacions, laboratoris, tallers, sessions de treball col·laboratiu, showcase i relatories finals, amb la participació de companyies espanyoles i l’assistència de convidats internacionals.
Showcase en el Teatre Principal
Les vesprades del 25, 26 i 27 de novembre, el Teatre Principal de València acollirà un showcase diari amb tres companyies valencianes, “una oportunitat única per a descobrir la vitalitat i diversitat de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana”, diuen els seus organitzadors. Estes sessions “es dissenyen com una finestra estratègica per a la projecció i internacionalització del talent local, que facilite la trobada amb programadors, agents i professionals de diferents països interessats a establir noves col·laboracions”.
Oportunitat per a la internacionalització
L’esdeveniment reunirà més de 41 professionals internacionals entre els quals es troben dramaturgs, directors, productors i gestors culturals de més de 15 països iberoamericans, per a debatre, crear xarxes i compartir experiències entorn de la creació escènica contemporània.
Des de l’organització assenyalen que Puente “es presenta com una oportunitat única per als agents del sector cultural d’internacionalitzar-se, teixir llaços sòlids entre professionals, impulsar sinergies creatives i augmentar la visibilitat de les arts escèniques iberoamericanes a escala global. En definitiva, ser una finestra per a tots aquells professionals de les arts escèniques que participen en el congrés”.
