SUPERMERCATS
Consum, cinquanta anys d’expansió en el Mediterrani
La cadena valenciana de supermercats celebra mig segle d’història, amb una gala que reunirà 1.200 convidats, i prepara el seu desembarcament a Madrid
Mig segle comprant en Consum. La cooperativa valenciana congregarà este dijous a València —en el Museu de les Ciències— més de 1.200 persones per a celebrar el 50é aniversari de la seua constitució. En estes cinc dècades d’història, la cadena de supermercats —sexta en el rànquing espanyol del sector de la distribució comercial— ha expandit el seu model d’èxit en tot l’arc mediterrani i prepararà el seu desembarcament a Madrid, a on farà un ambiciós pla d’expansió després de l’obertura d’un nou centre logístic a Toledo.
La firma valenciana celebra el seu primer mig segle d’història després de l’obertura del seu primer establiment situat a Alaquàs, en 1975. Des d’esta localitat, un xicotet grup promotor i un col·lectiu de 600 socis consumidors iniciaven una aventura empresarial que, en 2025, és un model d’èxit en l’àmbit de la distribució comercial a Espanya. Enguany, Consum ha organitzat diversos esdeveniments per a celebrar esta efemèride. Recentment, va repartir poc més de 80.000 racions de pastís entre els seus clients i treballadors. La celebració va tindre lloc el passat 14 de novembre en les seus i plataformes logístiques —cobrint els tres torns—, i, a la vesprada, de manera simultània, en les més de 500 botigues Consum de la seua xarxa comercial.
Socis-treballadors
Consum no té accionistes, com sí que aglutinen grans imperis familiars (o no), bancs o fons d’inversió. Pertany als seus 24.000 socis-treballadors i cinc milions de socis clients (esta última dada la situa ja com la cooperativa espanyola amb més afiliats). “En esta vida hi ha dos maneres de veure les empreses: el benefici o les persones”. Així s’expressava l’actual president de Consum, Francesc Llobell, al valorar la trajectòria de la cooperativa. En 2023, va ser pionera a Espanya en l’àmbit de la distribució comercial a l’implantar la setmana laboral de cinc dies per a la plantilla de tots els seus supermercats. Es va convertir, així, en la primera empresa de retail a aplicar esta mesura de conciliació en totes les seues botigues. Actualment, Consum ja supera els 1.000 supermercats entre propis i franquiciats Charter, distribuïts per Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó.
De cara al futur, en un negoci dominat per la concentració, la transformació digital i el lent, encara que imparable, augment del canal de venda per internet, la cooperativa aferma la seua expansió cap al sud i sud-est d’Espanya, amb la compra de dos parcel·les en els centres logístics de Noblejas (Toledo) i Antequera (Màlaga). Consum va tancar l’exercici 2024 amb uns beneficis de 108,7 milions d’euros, un 7,5 % més que l’any anterior i una facturació de 4.707,3 milions, un 7,3 % més. En total, els socis treballadors es van repartir poc més de 65,5 milions, la qual cosa suposa un report mitjà de 3.404,54 euros per persona durant el passat exercici. Segona en la Comunitat Valenciana i sexta a Espanya, la cadena de distribució s’endinsa en el seu pròxim mig segle. Compta amb més de 5 milions de socis-clients i una xarxa comercial de més de 1.000 establiments entre botigues pròpies i franquícies Charter.
